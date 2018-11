Capannori: ad Artémisia l'incontro 'Donne nella cultura e nella spiritualità andina'

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:05

Sabato 24 novembre alle ore 17 al polo culturale Artémisia di Tassignano è in programma l'incontro intitolato 'Donne nella cultura e nella spiritualità andina' promosso dall'Associazione Amici del Perù, in collaborazione con il Comune di Capannori e la Commissione Pari Opportunità.

L'idea di organizzare un incontro di questo tipo nasce dal fatto che tra i referenti dell'Associazione, impegnata da oltre 20 anni nella cooperazione internazionale nel paese sudamericano, è proprio una peruviana: Norbina Gallegos Altamirano, una donna, medico, ultima sacerdotessa Inka, come indica il suo cognome.

Il pomeriggio sarà un'occasione per ascoltare una brevissima introduzione dell'Associazione attraverso i suoi membri, la storia di donne di ieri e di oggi che vivono nella zona rurale delle Ande e che costituiscono la spina dorsale di tutto il paese. L'importanza di un risveglio femminile è affermato anche nella Cosmovisione Andina e sarà direttamente Norbina, prima che riparta per il Perù i primi di dicembre, a raccontarla.

L'Associazione "Amici del Perù" è una Onlus che opera fin dagli anni '90 in Italia e in Perù particolarmente nella Regione Andina. Attualmente promuove e partecipa ad alcuni progetti di cui sono responsabili due volontari Norbina Gallegos Altamirano e Maurizio Simonetti di Lucca che vivono stabilmente nella Regione Cuzco, in Perù. In Italia, all'associazione partecipano circa 25 membri attivi e molti sono i sostenitori e simpatizzanti dell'associazione che ha sede a Marlia. Fin dall'inizio il gruppo ha posto tra i principali obiettivi, oltre al sostegno economico della missione, la sensibilizzazione verso le problematiche e la cultura dell'America Latina e la possibilità, per chi lo desidera, di fare esperienza di volontariato in Perù.

L'incontro è ad ingresso libero. Per informazioni www.amicidelperu.info