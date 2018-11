Capannori celebra i 40 anni dal trasferimento della sede comunale

Altre notizie brevi

Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord subito in azione, di fronte all’ondata di maltempo. Il personale consortile è infatti sul territorio, per rispondere alle segnalazioni che provengono dai cittadini. In particolare, al momento, gli operai sono intervenuti in via Dante Alighieri, in località Arancio, per la pulizia di una griglia...

Partiranno lunedì 26 novembre e si concluderanno entro il 2 dicembre i lavori di asfaltatura e abbattimento delle barriere architettoniche al marciapiede sulla corsia di uscita da piazzale Verdi che affianca l'area con gli stalli riservati al trasporto pubblico locale e che costituisce l'area di attesa per i viaggiatori.

Stamani l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi ha ricevuto una rappresentanza di tutti i sindacati medici che oggi hanno scioperato a livello nazionale per protestare contro il mancato finanziamento del contratto e la scarsezza di fondi per la sanità.

Sono circa 21 mila gli utenti capannoresi che in questi giorni stanno ricevendo da Ascit la bolletta di conguaglio per il 2017 che prevede una rata unica al 10 dicembre 2018. Di questi 18.394 sono utenze domestiche e 2.479 utenze non domestiche.

Nwlla Piana di Lucca entrano in servizio dal primo dicembre un nuovo medico convenzionato di medicina generale:Irene Buti per l’ambito territoriale di Capannori-Altopascio-Porcari-Montecarlo-Villa Basilica, assegnato alla Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) “La Francigena”, con ambulatori a Montecarlo (principale) ed Altopascio;Nella Azienda USL Toscana nord ovest è possibile effettuare l'operazione di cambio...

«Rossi, il Pd e i quattro giganti d’argilla: l’ennesima dimostrazione del pressappochismo di questa Amministrazione regionale», ad affermarlo sono la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni, e il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme al direttore del Dipartimento Oncologico dottor Giacomo Allegrini si complimentano con le dottoresse Lucia Tanganelli, dirigente medico di Oncologia medica e Simona Cristallini, dirigente medico di Radioterapia, che lavorano entrambe nell’ambito territoriale di Lucca, risultate tra i professionisti più segnalati a livello nazionale dalle...

Lunedì 26 novembre, in occasione della campagna nazionale del fiocco bianco e della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, le operatrici e gli operatori sociosanitari di Lucca e Valle del Serchio si impegnano a condividere con la cittadinanza i temi alla base della giornata di sensibilizzazione.

Le segreterie regionali di alcune organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Toscana di Trenitalia, dalle 9.00 alle 15.00 di domenica 25 novembre 2018. La protesta sindacale non interessa le Frecce e i treni a lunga percorrenza.