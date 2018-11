"Capannori e la Grande Guerra": al museo Athena inaugura la mostra fotografico-documentaria

Altre notizie brevi

sabato, 3 novembre 2018, 14:37

Forza Italia serra le fila, il coordinatore provinciale Marchetti annuncia: «Simone Tartarini nuovo coordinatore comunale a Pietrasanta Per la Versilia Storica delega ad Adamo Bernardi, membro del coordinamento provinciale». Marchetti e il senatore Mallegni: «A entrambi i migliori auguri di buon lavoro».

sabato, 3 novembre 2018, 14:30

Gambiano con permesso umanitario sorpreso a spacciare, Lega: "Il sistema dell'accoglienza del Pd ha accolto solo delinquenti e arricchito le cooperative rosse". "Non che ce ne fosse bisogno - dichiara Andrea Recaldin commissario Lega provincia di Lucca - ma quanto successo ai Lucca Comics è un'ulteriore prova di quanto sia...

sabato, 3 novembre 2018, 14:12

In occasione dei comics Aeliante, Amani Nyayo, Chiesa Valdese, Conpartecipo, Emergency Lucca, Osservatorio per la pace Capannori, ed altre associazioni hanno promosso un presidio dalle 9,00 alle 11,00 di fronte alla stazione per esporre lo striscione realizzato in occasione del G7 dello scorso anno con la scritta "NON MURI MA PONTI".

sabato, 3 novembre 2018, 14:07

In un'epoca in cui popoli e culture sono sempre più interconnessi il vero nemico è la paura che nasce dall'ignoranza. Cosa sappiamo noi delle altre culture?

sabato, 3 novembre 2018, 10:12

Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega Altopascio criticano il primo cittadino Sara D'Ambrosio dopo l'intervento fatto nell'ampia discussione sugli assi viari."La D'Ambrosio si sveglia dal sonno! - attaccano i due - Al sindaco di Altopascio piace andare sui giornali, e questo lo sappiamo bene, ma anche in questo...

sabato, 3 novembre 2018, 09:42

Circuito Off 2018. Appuntamento per gli amanti della fotografia dal 17 novembre al 2 dicembre nel centro storico. Farà da vetrina alla sesta edizione di fotografie in mostra in alberghi, ristoranti, bar, alberghi, studi d'Arte e gallerie.

sabato, 3 novembre 2018, 08:47

Questa mattina dalle 9 alle 11, negli spalti delle mura urbane di fronte alla stazione ferroviaria di Lucca, Aeliante, Amani Nyayo, Chiesa Valdese, Conpartecipo, Emergency Lucca, Osservatorio per la pace Capannori, organizzano un presidio a favore dell'accoglienza esponendo il mega striscione con le parole più volte usate anche dal santo...

venerdì, 2 novembre 2018, 21:53

Le liste civiche SiAmoLucca e Lucca in Movimento si stringono intorno a Gianluca Ghiglioni, coordinatore comunale di Forza Italia a Lucca, per la perdita del padre Spartaco.

venerdì, 2 novembre 2018, 21:35

Il presidente Mario Pardini ed il direttore generale Emanuele Vietina, a nome di Lucca Crea e di Lucca Comics & Games, appresa la triste notizia dell'improvvisa scomparsa di Alessandro Caligaris, più volte in passato ospite di Lucca Comics & Games, manifestano il più sentito cordoglio ai familiari ed alla Eris Edizione.

venerdì, 2 novembre 2018, 16:11

È’ in pensione da questo mese di novembre Daniele Rovai, direttore della strutturadi Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ambito territoriale di Lucca.