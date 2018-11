Capannori: in arrivo il conguaglio Ascit 2017

venerdì, 23 novembre 2018, 15:47

Sono circa 21 mila gli utenti capannoresi che in questi giorni stanno ricevendo da Ascit la bolletta di conguaglio per il 2017 che prevede una rata unica al 10 dicembre 2018. Di questi 18.394 sono utenze domestiche e 2.479 utenze non domestiche.

Il conguaglio ammonta complessivamente a circa 290 mila euro netti.

Come si evince dai dati resi noti da Ascit il sistema si è stabilizzato. Circa il 50% delle utenze domestiche infatti è interessato da variazioni minime della somma a debito, che vanno da 0 a 10 euro. Assestato anche il sistema per le utenze non domestiche, poiché per il 61% di queste le variazioni vanno a 0 a 100 euro.

Ridotte anche le note di credito: per circa il 90% delle famiglie queste sono inferiori ai 10 euro, mentre per il 35% delle utenze non domestiche le note di credito vanno da 0 a 100 euro.

Il sistema si sta quindi sempre più stabilizzando grazie alla tariffazione puntuale, un modello di equità tariffaria che premia chi produce meno rifiuti. Infatti il calcolo tariffario tiene conto della reale produzione di rifiuto indifferenziato e incentiva sia a produrre meno scarti che ad attuare una maggiore differenziazione dei rifiuti. Questo consente a molte utenze di rientrare nel numero minimo di svuotamenti annui di indifferenziato previsti.

Ascit verrà incontro a chi dovrà pagare gli importi maggiori. Per le utenze domestiche che si trovano a pagare importi sopra i 100 euro e le utenze non domestiche che devono pagare importi superiori ai 500 euro è prevista una rateazione in tre tranche con scadenza 10 dicembre 2018, 10 gennaio 2019 e 11 febbraio 2019.

I crediti saranno compensati con il primo acconto 2019, mentre per le utenze cessate a partire dal 5 marzo 2019 i crediti saranno corrisposti tramite assegno.

Da evidenziare che nella bolletta di conguaglio sono indicati anche eventuali insoluti degli acconti relativi al 2017.

Per ulteriori informazioni ecosportello@ascit.it e numero verde 800 146219 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17.30).