Capannori: in pagamento il bonus pari al 70 per cento della retta versata dalle famiglie dei bambini che hanno frequentato i nidi nell'anno educativo 2017-2018

martedì, 27 novembre 2018, 13:57

In pagamento il bonus pari al 70 per cento della retta versata dalle famiglie dei bambini che nell'anno educativo 2017-2018 hanno frequentato gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali. Il rimborso viene messo a disposizione dall'amministrazione comunale quale misura più importante attuata grazie alle risorse provenienti dal Miur (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) nell'ambito del 'Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione ed istruzione per i bambini e le bambine dalla nascita fino a sei anni'.

Il rimborso è stato calcolato sull'importo totale della retta versato nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2018. Per usufruire dell'importante agevolazione è necessario che le famiglie abbiano attestato entro e non oltre il 31 luglio 2018, la regolarità dei versamenti relativi alla retta mensile dell'asilo nido (calcolata in base all'Isee) per tutto l'anno educativo (da settembre 2017 o dal primo mese di iscrizione fino a giugno 2018).

Il pagamento del bonus avverrà direttamente tramite Iban per coloro che lo hanno comunicato entro la data del 7 settembre, oppure per cassa presso tutti gli sportelli del Banco Popolare-Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno.

"Abbiamo deciso di destinare una consistente somma delle risorse provenienti dal Miur a questa misura – spiega l'assessore alla scuola Francesco Cecchetti- per attuare una concreta azione di sostegno alle famiglie che usufruiscono di un servizio di fondamentale importanza come il nido innanzitutto per l'educazione dei più piccoli, ma anche per consentire ai genitori e, in particolare alle mamme, di conciliare il lavoro con la cura dei figli. Ulteriori risorse sempre provenienti dal Ministero sono state destinate ad altre importanti azioni sempre volte ad agevolare e implementare la frequenza dei nidi”.

Del finanziamento proveniente dal Miur, che complessivamente ammonta a circa 261 mila euro, circa 200 mila euro sono stati investiti per le agevolazioni sulle rette dei nidi. Con le restanti risorse l'amministrazione Comunale ha attuato un'altra importante azione, ovvero l'apertura con frequenza gratuita (eccetto il servizio mensa) per tutto il mese di agosto in orario 7.30-17.30 dell'asilo nido comunale 'Il Grillo parlante' di Capannori. Ulteriore iniziativa è l'apertura sempre con frequenza gratuita del nido 'Il Grillo parlante' per i bambini già iscritti il sabato mattina e pomeriggio fino a Natale con lo svolgimento del progetto 'Il laboratorio segreto di Babbo Natale'. Al mattinoi piccoli svolgono attività laboratoriali con le educatrici; al pomeriggiole attività vedono il coinvolgimento diretto delle mamme e dei papà fianco a fianco con le loro bambine e i loro bambini. Il tutto viene svolto ponendo al centro il tema del riusodei materiali e degli oggetti.