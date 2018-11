Capannori: successo per il convegno "Sogna ragazzo sogna"

lunedì, 26 novembre 2018, 15:40

In tante e tanti hanno partecipato al convegno "Sogna ragazzo sogna" per riflettere sulla storia e il futuro dei progetti Tutor e Tacsi Doposquola promosso da Comune di Capannori, associazioni Itaca e Tucam e Cooperativa sociale Odissea. Nell'auditorium del Centro sanitario sabato scorso (24 novembre) erano presenti ex amministratori, genitori, bambini, insegnanti, dirigenti e volontari, sia degli anni passati sia del presente, che hanno ascoltato gli interventi dei relatori o sono intervenuti in prima persona, portando la propria testimonianza. Per l'amministrazione comunale hanno preso parte gli assessori alle politiche giovanili, Lia Micciché, e alle politiche educative, Francesco Cecchetti.



Intanto cresce l'attesa per l'incontro con il poeta-cantautore Roberto Vecchioni in programma giovedì 29 novembre alle ore 21 al teatro Artè di Capannori. Il "Professore", infatti, è testimonial del convegno e nella serata, dal titolo "Sogna ragazzo sogna. Non lasciarlo solo contro questo mondo" parlerà del tema dell'impegno dei giovani nell'aiutare e sostenere i loro coetanei più in difficoltà. L'ingresso è libero.