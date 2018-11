Centri per l'Impiego, 101 stabilizzazioni in quattro province

Altre notizie brevi

giovedì, 8 novembre 2018, 12:55

Nonunadimeno Lucca annuncia che scenderà in piazza sabato 10 novembre. Il presidio si terrà in Piazza San Michele dalle 16 alle 19."In un momento nel quale la libertà e il diritto all’autodeterminazione delle donne sono costantemente messi in discussione - dichiara Nonunadimeno Lucca -, il disegno di legge proposto dal...

giovedì, 8 novembre 2018, 12:35

Nuovo appuntamento per i più piccoli e le famiglie al Puccini Museum - Casa natale di Giacomo Puccini in programma domenica 11 novembre alle 15:30, il tema del laboratorio è Il Museo che vorrei.

giovedì, 8 novembre 2018, 09:38

Espongono presso Mobilcasa in via della Zecca n69 Andrea Madaro con le sue fotografie Urban dal 17 novembre al 2 dicembre. Claudia Merichi con l'esposizione L'artista di creta. Da vedere ad ingresso libero in occasione del Circuito Off 2018 (sesta edizione).

giovedì, 8 novembre 2018, 00:10

Un italiano del '64, già conosciuto alle forze del ordine, è stato arrestato ieri sera dalle Volanti della Questura per aver rubato diversi prodotti in un noto esercizio commerciale lucchese. La vigilanza del supermercato lo aveva notato aggirarsi tra gli scaffali e nascondere i prodotti all'interno di una borsa.

mercoledì, 7 novembre 2018, 17:28

La consigliera comunale Silvia Del Greco ha lanciato qualche giorno fa, insieme ai consiglieri Jacopo Massagli e Francesco Lucarini, la raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado'.

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:28

Una giornata in bici sul Serchio: per contribuire a rendere il fiume più fruito e più sicuro. L'appuntamento è per domenica 11 novembre, ed è organizzato dal gruppo "Noi che amiamo il Serchio", in collaborazione con "Escursioni personalizzate".

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:08

Sabato 10 novembre alle ore 18 nella sede di IGL- Associazione Arcobaleno in via del Bennero 1040 a San Marco è in programma la proiezione del film documentario 'Un paese di Calabria' di Shu Aiello e Catherine Catella.

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:28

Venerdì 9 novembre, alle ore 21, nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Tassignano per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione,...

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:37

Vestiti usati, ma anche scarpine, giochi, libri, e accessori. Domenica 11 novembre nella Sala Eventi di Incanto (via Romana, 750 – Arancio) c'è il MEMA, il primo mercatino delle mamme lucchesi, dove altre mamme potranno fare acquisti a buon mercato.

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:26

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 18 novembre, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...