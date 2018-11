Circuito Off 2018: fotografie in mostra

venerdì, 23 novembre 2018, 09:57

Fotografie in mostra in occasione del Circuito Off 2018 fino al 2 dicembre presso Mobilcasa in via della Zecca. 69 foto di Andrea Madaro con Urban, e Claudia Merighi con l'artista di creta, Da vedere in orario negozio. Ingresso libero.