Condoglianze a Gianluca Ghiglioni

Altre notizie brevi

venerdì, 2 novembre 2018, 21:35

Il presidente Mario Pardini ed il direttore generale Emanuele Vietina, a nome di Lucca Crea e di Lucca Comics & Games, appresa la triste notizia dell'improvvisa scomparsa di Alessandro Caligaris, più volte in passato ospite di Lucca Comics & Games, manifestano il più sentito cordoglio ai familiari ed alla Eris Edizione.

venerdì, 2 novembre 2018, 16:11

È’ in pensione da questo mese di novembre Daniele Rovai, direttore della strutturadi Igiene degli Alimenti di Origine Animale dell’ambito territoriale di Lucca.

venerdì, 2 novembre 2018, 15:45

Prendono il via la prossima settimana i workshop tematici del progetto "Circularifood" attraverso cui i partecipanti contribuiranno a dare attuazione al Piano intercomunale del cibo individuandone le risorse disponibili e pianificando le azioni sui temi di loro competenza.Il primo appuntamento si svolgerà lunedì 5 novembre alle ore 20 a Villa...

venerdì, 2 novembre 2018, 14:51

50&Più Università comunica che lunedì 5 novembre alle ore 15,30 inizierà il corso di Canto Corale presso la Sala Parrocchiale della chiesa di San Concordio. Il nuovo coro sarà diretto dal famoso maestro Silvano Pieruccini, che, sempre per 50&Più Università, terrà anche un corso di Storia della musica lucchese degli...

venerdì, 2 novembre 2018, 12:39

Avviso per tutte le imprese: sabato 10 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Confartigianato Imprese di Lucca, si terrà un incontro sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore, per tutti, a partire dal 1 gennaio 2019.

venerdì, 2 novembre 2018, 10:03

Prosegue “Italiam non sponte sequor” - Lettura dell'Eneide di Virgilio, organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Provincia di Lucca, della Fondazione Cassa di...

venerdì, 2 novembre 2018, 09:36

"Arte in cantiere" presto in via del Fosso. E' l'idea lanciata da Francesco Fella, parrucchiere da Luigi in piazza San Frediano, con la passione per la scultura, insieme al l'amico pittore Fabrizio Barsotti, con il suo studio in via del Fosso n153.

giovedì, 1 novembre 2018, 20:29

In occasione dell'inizio del processo di Appello presso il tribunale di Firenze L'Associazione Culturale quartiere San Concordio invita la cittadinanza a partecipare all'incontro con le Associazioni dei familiari delle vittime della strage di Viareggio “Il Mondo che Vorrei” e “Assemblea 29 Giugno” GIOVEDI' 8 NOVEMBRE alle ore 21 presso la...

giovedì, 1 novembre 2018, 16:28

I gruppi consiliari di Lucca Civica, Partito Democratico, Sinistra con Tambellini con un comunicato congiunto intervengono in merito all'atteggiamento di Bindocci (M5S) nei confronti del consigliere Gabriele Olivati

giovedì, 1 novembre 2018, 14:54

Sabato 3 novembre alle 21 all'auditorium Da Massa Carrara l'Orchestra giovanile Cavanis propone l'Età di Puccini, omaggio alla memoria del grande compositore lucchese.