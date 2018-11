Conferenza Gabriella Biagi Ravenni: «A Lucca non ci è da far niente»?, Puccini prima dell’opera

mercoledì, 14 novembre 2018, 10:41

Inaugurazione dell'anno accademico 2018/2019 dell'Accademia Lucchese con la conferenza «A Lucca non ci è da far niente»? Puccini prima dell'opera tenuta dal socio ordinario, professoressa Gabriella Biagi Ravenni. Giovedì 15 novembre alle 16 in Sala Conferenze del Palazzo Pretorio. La conferenza della professoressa Gabriella Biagi Ravenni, professore associato di Musicologia all'Università degli studi di Pisa, parte da una frase di una lettera di Puccini ad Amilcare Ponchieli, il suo insegnante al conservatorio di MIlano. Si tratterà quindi di verificare se questa frase è veritiera, e perché Puccini l'ha scritta.Sarà l'occasione per parlare del Puccini giovane, prima del debutto operistico (Le Villi, 1884), quindi soprattutto del periodo lucchese, alla luce delle musiche e delle notizie emerse negli ultimissimi anni e di riconsiderare di conseguenza l'importanza del periodo lucchese.