Convegno nazionale di +Europa Lucca sulla giustizia

Altre notizie brevi

mercoledì, 14 novembre 2018, 15:55

Ancora lavori di rifacimento dei manti stradali sul territorio comunale: nei primi giorni della settimana è stato asfaltato il tratto di strada in piazza Santa Maria che da via Buiamonti corre lungo il terrapieno delle mura fino alla porta omonima.

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:48

Tanti cittadini di Rughi hanno partecipato ieri sera martedì 13 novembre alla prima assemblea di zona per il Controllo del Vicinato. Il sindaco Leonardo Fornaciari, il Comandante della Municipale Leonardo Bandettini, il Responsabile comunale per la sicurezza Antonio Fasiello, i Consiglieri incaricati Pietro Ramacciotti e Simone Giannini e forze dell'ordine...

mercoledì, 14 novembre 2018, 14:08

Sistema Ambiente spa ricorda a tutti gli utenti del Comune di Lucca che il 16 novembre scade il pagamento della seconda rata della tariffa corrispettiva 2018.

mercoledì, 14 novembre 2018, 12:33

Il Popolo della Famiglia di Lucca esprime il più profondo dissenso nei confronti della delibera approvata dalla Regione Toscana con la quale vengono messi a disposizione dei giovani sotto i 26 anni tutti i possibili mezzi contraccettivi in forma completamente gratuita: spermicidi, contraccezione sottocute, IUD (spirale), metodi di barriera, pillola...

mercoledì, 14 novembre 2018, 12:01

Giovanni Minniti ed Andrea Recaldin, in una nota, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del pittore Riccardo Benvenuti avvenuta ieri a seguito di un incidente stradale: "Desideriamo che giungano alla famiglia i sentimenti di vicinanza nostra e del partito che rappresentiamo unitamente al ringraziamento per il ruolo che...

mercoledì, 14 novembre 2018, 10:41

Inaugurazione dell'anno accademico 2018/2019 dell'Accademia Lucchese con la conferenza «A Lucca non ci è da far niente»? Puccini prima dell'opera tenuta dal socio ordinario, professoressa Gabriella Biagi Ravenni. Giovedì 15 novembre alle 16 in Sala Conferenze del Palazzo Pretorio.

mercoledì, 14 novembre 2018, 09:54

Cordoglio da parte di tutta la casa editrice Pacini Fazzi per la scomparsa di Riccardo Benvenuti. “E' stato un grande dolore apprendere della scomparsa di una figura così rappresentativa come Riccardo Benvenuti – afferma Maria Pacini Fazzi - Un artista di grande talento, un uomo sensibile e molto affezionato alla...

mercoledì, 14 novembre 2018, 09:08

Il presidente del consiglio comunale Francesco Battistini ha aperto con un minuto di silenzio la seduta del consiglio di martedì 13 novembre. Il minuto è stato dedicato alla memoria di Riccardo Benvenuti, Marino Nelli ed Emanuele Reali.Riccardo Benvenuti è il noto pittore lucchese deceduto proprio ieri a seguito di un malore.

mercoledì, 14 novembre 2018, 08:45

Sabato 24 novembre, con inizio alle 19.30 presso il caffè Studio 85 di Via delle Cornacchie 960 a Lucca, si terrà l'evento in anteprima nazionale "Raccontami una Storia - Dialogo tra le generazioni" . Cinque temi di dialogo: 1.L'impegno e il valore del lavoro; 2.Lo sviluppo di un impresa; 3.le...

martedì, 13 novembre 2018, 16:19

I carabinieri della stazione di Pescia al termine di una serie di accertamenti conseguenti ad un servizio di prevenzione e contrasto dello spaccio denominato appunto “Scuole sicure”, eseguito nei giorni scorsi nelle adiacenze dell’istituto tecnico statale “Marchi-Forti”, hanno denunciato uno studente 16enne di Altopascio trovato con quattro dosi di hashish,...