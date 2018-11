Cordoglio per la scomparsa di Mauro Galeotti, socio attivo e trascinatore, amico

mercoledì, 21 novembre 2018, 15:46

Le Associazioni Focolaccia e Ponte sono accomunate nel dolore per la perdita di Mauro Galeotti, carissimo amico, socio attivo e trascinatore. Della prima, presidente negli anni travagliati della scissione, fu il garante della continuità di quelle attività finalizzate alla conoscenza ed al rispetto degli ambienti montani riuscendo a trasmettere, anche attraverso magnifiche immagini, l'amore per la difesa della natura.Della seconda fece parte del consiglio Direttivo per diversi anni, ma soprattutto fu socio umile, alacre, partecipe e generoso, spinto da un amore sincero e profondo per il nostro passato. La sua competenza nei campi della fotografia e della stampa hanno consentito all'Associazione di raggiungere risultati impensabili senza la sua presenza, lasciando tracce di maestro per quanti sono rimasti. La sua continua disponibilità per i bisogni della vita dei due gruppi è stata e rimarrà esempio per tutti noi, motivo di riconoscenza e di affettuoso ricordo, nonché impegno a continuare anche per Lui a perseguire quelle finalità che abbiamo fortemente condiviso.Le stesse associazioni, in questo momento, sono particolarmente vicine alla famiglia.

Lo sono anche i moltissimi amici con cui Mauro ha percorso sentieri e strade, in montagna come nella vita, condividendo con generosità le sue grandi capacità di accoglienza, intelligenza, curiosità indomita, amicizia.