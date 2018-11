Corso BLSD a Lucca

venerdì, 9 novembre 2018, 09:03

Ancora un corso BLSD (primo soccorso ed uso del defibrillatore) a Lucca presso la scuola Artedanza Arabesque in via delle Tagliate, 548 a Borgo Giannotti (di fronte all'ACI) organizzato da Fabrizio Bonino con l'Associazione Cecchini Cuore Onlus.



Il corso teorico e pratico è totalmente gratuito ed aperto a tutti: adulti, ragazzi e bambini. L'obiettivo è quello di divulgare la conoscenza delle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco e sarà sarà tenuto dal Dr. Maurizio Cecchini, specialista cardiologo dell'Università di Pisa il quale, per la nona volta, ha accettato con la consueta disponibilità e professionalità, di recarsi a Lucca in forma totalmente gratuita, per insegnare ai cittadini le basi per poter tentare di salvare la vita ad una persona colta dai fibrillazione ventricolare e ostruzione delle vie aeree.

Saranno dunque illustrate anche le operazioni da svolgere per la disostruzione delle vie respiratorie negli adulti, bambini e lattanti. (manovra di Heimlich).



È obbligatoria la prenotazione.



Per informazioni

0583 953965

371-3563361