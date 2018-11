Decreto Salvini, Maniglia (Lega): "Più potere alle forze dell'ordine, anche di Lucca"

mercoledì, 28 novembre 2018, 10:49

A poche ore dall'approvazione del decreto Salvini, arrivano le prime manifestazioni di dissenso, i primi insulti e le rivendicazioni dei "diritti umani" che il decreto avrebbe cancellato. "Se ne faranno tutti una ragione" - esordisce Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana, che continua - " Il decreto era indispensabile per rimettere un po' di ordine nelle nostre strade. Lucca è diventata un centro di accoglienza a cielo aperto, in cui gli "ospiti" hanno fatto per troppo tempo largo uso ed abuso della pazienza dei cittadini, mettendo a rischio la sicurezza di questi ultimi con reati di varia natura, grazie alle politiche scellerate del PD che dell'accoglienza ha fatto il suo business. Sono soddisfatta del decreto, per tutti i suoi punti, soprattutto per l'introduzione del taser nei comuni con più di 100mila abitanti. Gli agenti per troppi anni sono stati usati come scudo umano contro mafia e criminali vari e, come se ciò non fosse già abbastanza, hanno perso e perdono anni per difendersi in inutili processi durante i quali devono spiegare perché fanno il loro lavoro. Come Lega abbiamo sempre sostenuto di voler tutelare i nostri agenti e ora finalmente lo abbiamo dimostrato passando, come sempre, dalle parole ai fatti. Il taser è solo il primo passo, per noi le forze dell'ordine sono preziose e vanno celebrate tutti i giorni."