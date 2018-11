Domenica 18 novembre al centro culturale 'Le Macine' va in scena lo spettacolo 'Germira'

sabato, 17 novembre 2018, 14:54

Domani (domenica 18 novembre) alle ore 15.30 al Centro Culturale Le Macine in via del Molino a Colle di Compito il Gruppo Folclorico di Pieve di Compito metterà in scena la rappresentazione di teatro popolare “Germira”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione culturale “La Ruota”. L’ingresso è libero.