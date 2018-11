Educazione alla cittadinanza nelle scuole: appello ai sindaci dalla federazione Giovani Democratici

Altre notizie brevi

lunedì, 12 novembre 2018, 17:28

Roberto Panchieri, segretario del Circolo PD Centro Storico torna sul tema “caldo” del caro-affitti nel centro storico di Lucca.

lunedì, 12 novembre 2018, 15:41

Martedì 13 novembre, alle ore 21, alla scuola primaria 'A.Manzoni' di Marlia, si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Marlia per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione, nonché per rispondere...

lunedì, 12 novembre 2018, 14:18

Questa mattina (lunedì) in piazza Caduti di Nassiriya a Lammari, nel corso di una cerimonia, il sindaco Luca Menesini ha commemorato le vittime dell'attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq in cui alle ore 10.40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui 12 carabinieri, 5...

lunedì, 12 novembre 2018, 14:17

Domani, martedì 13 novembre, alle ore 21 al Museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori si terrà la videoproiezione commentata “Capannori e la Grande Guerra” a cura di Sebastiano Micheli. L’iniziativa rientra nell’ambito del ciclo di incontri “A veglia col Ponte” promossi dall’associazione culturale Ponte in collaborazione con il...

lunedì, 12 novembre 2018, 13:59

"Da quando, nel 2015, ci siamo insediati nel Consiglio regionale della Toscana-afferma Elisa Montemagni, capogruppo della Lega-il delicato tema inerente alle svariate criticità presenti nella sanità toscana, è stato costantemente al centro della nostra attenzione politica." "Abbiamo prodotti vari atti in merito e siamo più volte intervenuti sui media-prosegue il...

lunedì, 12 novembre 2018, 11:34

"Occorre aprire un confronto operativo tra Istituzioni centrali e regionali e mondo imprenditoriale per definire una strategia di medio e lungo periodo sia sulla produzione del materiale utile alla forestazione delle aree colpite che sulla valutazione delle operazioni da pianificare nelle città per una corretta riqualificazione del patrimonio arboreo urbano...

lunedì, 12 novembre 2018, 11:27

L'appuntamento di novembre dell'Agorà della Scienza ha come tema le terapie farmacologiche e la loro evoluzione nel corso del tempo. La maggior parte degli agenti farmacologici è originariamente derivata da fonti naturali, di natura vegetale, minerale o animale.

domenica, 11 novembre 2018, 18:16

A Coselli, in via di Vorno zona industriale di Guamo, rullo di tamburi per la riapertura del nuovo locale nelle sale dell’ex trattoria Le Piastre. A ridare luce alla storica trattoria, che manterrà la stessa intestazione d’insegna: “bar trattoria Le Piastre” è l’imprenditore Patrizio Lippi, già titolare dell’omonimo caffè in...

domenica, 11 novembre 2018, 14:04

I gruppi consiliari di SiAmoLucca e Lucca in Movimento porgono le loro più sentite condoglianze alla consigliera comunale del Pd, Rita Nelli, per la tragica scomparsa del fratello Marino, e si uniscono al dolore della famiglia. Serena Borselli Cristina ConsaniAlessandro Dì VitoRemo SantiniErrico Torrini

domenica, 11 novembre 2018, 09:50

Inizia giovedì 15 novembre, alle ore 18, 00, presso il Caffè letterario Lucca Libri la rassegna letteraria "Sorrisi tra le pagine", tre incontri con gli scrittori lucchesi che sanno farci ritrovare, oltre al piacere della lettura, anche quello di sorridere.