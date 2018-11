Elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso la Società Gesam S.p.A.: ecco i risultati

mercoledì, 21 novembre 2018, 16:13

FILCTEM CGIL UILTEC UIL FEMCA CISL comunicano che in data 16 novembre si sono svolte le elezioni della Rappresentanza Sindacale Unitaria presso la Società Gesam S.p.A.

Alle elezioni hanno partecipato oltre il 95 per cento degli aventi diritto. La RSU risultata eletta è così composta Riccardo Dell'Amico UILTEC UIL, Frederik Baroni FilcTem CGIL e Dalla Zeta Aurora FEMCA CISL.

"Ancora una volta si registra una grande partecipazione alle votazioni per la RSU - commentano le Segreterie Provinciali dei Sindacati FILCTEM CGIL UILTEC UIL FEMCA CISL -, che conferma la rappresentatività sindacale e la democraticità interna ai sindacati nella tutela dei diritti dei lavoratori, pur in un momento di particolare preoccupazione in azienda dovuto alle scissioni e fusioni che già hanno coinvolto e che coinvolgeranno in futuro parte dei lavoratori e che vedranno da subito impegnata la RSU nelle trattative.

Un ringraziamento particolare va a tutti i lavoratori per la fiducia accordata ai Sindacati, ai lavoratori che sono stati impegnati nei seggi elettorali e agli eletti vanno gli auguri più sinceri di un proficuo lavoro da parte delle Segreterie Provinciali dei Sindacati FILCTEM CGIL UILTEC UIL FEMCA CISL" concludono .