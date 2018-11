Esposizione nello studio d'arte di Fabrizio Barsotti

Altre notizie brevi

mercoledì, 31 ottobre 2018, 20:17

Un appello alla prudenza in considerazione dell'allerta meteo arancione emessa dalla Sala Operativa della Protezione Civile regionale, e al rispetto delle norme di sicurezza. Lo fa l'assessore regionale ad agricoltura e foreste in vista dell'apertura della caccia al cinghiale, domani.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:46

Informiamo tutte le imprese che sabato 10 novembre 2018 alle ore 9.30 presso la sede della Confartigianato Imprese di Lucca, si terrà un incontro sulla fatturazione elettronica che entrerà in vigore, per tutti, a partire dal 1 gennaio 2019.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 17:01

I disegnatori Pierfrancesco Buonomo, Riccardo Pieruccini, Laura Tedeschi con l'autore e sceneggiatore Antonio de Rosa presentano domani, con la curatrice Rugiada Salom, il volume Mediavalle e Garfagnana Misteri e leggende alle 10 alla Caffetteria di Palazzo Ducale; alle 16 saranno allo stand di Lucca Junior al real Collegio per i...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:37

Un primo stanziamento di 500 mila euro. Lo ha deciso la giunta regionale in relazione all'ondata di maltempo che ha colpito anche la Toscana a inizio settimana. Le risorse serviranno a far fronte alle spese sostenute dalla macchina dei soccorsi che ha dovuto attivarsi in varie zone della regione per...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 12:03

Per il campione paraolimpico Stefano Gori si succedono sempre con grande intensità impegni e manifestazioni che lo vedono sempre come importante protagonista. Dopo i numerosi successi avuti a CLESS dove ha conquistato quattro ori e ottenuti svariati record italiani sabato tre novembre sarà presente a Massa.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 11:34

La Provincia di Lucca informa che venerdì 2 novembre, giorno successivo alla festa di Ognissanti, gli uffici dell'ente rimarranno chiusi al pubblico.

mercoledì, 31 ottobre 2018, 11:33

All'albo pretorio on line sul sito web del Comune (www.comune.capannori.lu.it) e all'ufficio 'Pianificazione Urbanistica – Politiche Ambientali) sono disponibili per la consultazione le cartografie delle aree boscate percorse da incendi nel 2018. Tutti gli interessati possono esprimere eventuali osservazioni relativamente alla perimetrazione di tali aree, entro le ore 13.00 del...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 10:47

L'assessore al patrimonio Gabriele Bove attacca il consigliere Massimiliano Bindocci per come si è comportato durante il consiglio comunale di ieri sera."È triste e svilente - scrive l'assessore dem - assistere in consiglio comunale ad uno scambio di interventi tra i consiglieri Gabriele Olivati e Bindocci che si conclude con...

mercoledì, 31 ottobre 2018, 09:58

In occasione del “ponte” del 1° novembre alcuni servizi dell’Azienda USL Toscana nord ovest modificheranno i loro orari al pubblico anche nella giornata successiva alla festività. In particolare rimarranno chiusi venerdì 2 novembre gli uffici dei centri direzionali di Massa Carrara, Viareggio, Lucca, Pisa e Livorno e degli altri servizi...

martedì, 30 ottobre 2018, 16:56

Il Comune di Porcari si allinea agli altri comuni della Piana in tema di salvaguardia dell'ambiente secondo il Piano di Azione Comunale (PAC) 2016-2018, che stabilisce misure contingibili per garantire il rispetto dei valori limite di concentrazione di polveri sottili nell'aria.