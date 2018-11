Fagni e Marconi (Lega): "Assi Viari, D'Ambrosio predica bene e razzola male"

sabato, 3 novembre 2018, 10:12

Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega Altopascio criticano il primo cittadino Sara D'Ambrosio dopo l'intervento fatto nell'ampia discussione sugli assi viari.



"La D'Ambrosio si sveglia dal sonno! - attaccano i due - Al sindaco di Altopascio piace andare sui giornali, e questo lo sappiamo bene, ma anche in questo caso ha voluto scimmiottare i suoi compagni di partito più grandi. Così, cimentandosi nella discussione più ampia sugli assi viari dice che la circonvallazione di Altopascio e il raddoppio ferroviario sono una priorità, finalmente se n'è accorta!"



"Peccato - incalzano - che, a parte le sparate sui giornali, questa amministrazione non abbia di fatto concluso niente. Parla di circonvallazione quando ha osteggiato tutti i nostri tentativi di sensibilizzare Regione e Provincia (ora come allora...) sull'importanza di tale bretella per il nostro comune (e non solo), deridendoci anche in consiglio comunale ogni qual volta abbiamo affrontato l'argomento, quando insistevamo sul fatto che il terzo lotto della circonvallazione di Altopascio fosse l'unica soluzione veramente efficace e risolutiva del problema. Chi vuole prendere in giro? Perché ne parla solo adesso? E' chiara la tattica del PD: provare ad addossare a Lega e 5stelle la responsabilità di tutti i problemi causati dalla sinistra in questi anni sul territorio provinciale".



"Tornando ad Altopascio - continuano i due - il sindaco parla di raddoppio ferroviario; cosa ha fatto la sua amministrazione sul tema, a parte ingoiare tutto d'un fiato un progetto traballante, sbagliato e pericoloso (almeno per quanto riguarda il sottopasso altopascese) come quello imposto loro da Regione ed RFI? Dopo tanti anni sembra che Regione ed RFI appunto abbiano davvero messo a disposizione le risorse necessarie; perché tirar giù in fretta e furia un progetto che presenta lacune incredibili ed errori evidenti a tutti? Perché non condividere tutto questo con il territorio? Perché non chiedere opere di compensazione che riescano a risolvere davvero in un sol colpo i problemi di viabilità del nostro comune?"



"Tutti interrogativi a cui non è stata data risposta - concludono - ma che rischiano di ripresentarsi a breve e di colpo sulla scrivania del sindaco (che speriamo nel frattempo sia cambiato) con conseguenze ben più difficili da arginare. La D'Ambrosio (e la sua giunta inconcludente) quindi, pensi alle priorità che le competono direttamente, visto che in due anni e mezzo ha riempito le pagine dei giornali di soli annunci e ormai giunti al giro di boa del suo mandato non c'è uno straccio di opera pubblica da segnalare, ma soltanto un imbarazzante susseguirsi di gaffe degne del compianto ragionier Ugo Fantozzi".