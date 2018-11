Fondazione CRL: al via il bando per l’accesso ai contributi per la realizzazione di grandi eventi

mercoledì, 21 novembre 2018, 12:45

Enti pubblici e associazioni private potranno accedere ai contributi stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per il sostegno di eventi e iniziative rilevanti.

La Fondazione di San Micheletto ha attivato il bando specifico per la concessione degli appositi contributi 2019, bando che resterà aperto fino al 21 dicembre 2018 e che ha per obiettivo il sostegno a eventi e iniziative di interesse ampio e diffuso, in grado di migliorare l’offerta culturale del territorio, contribuire allo sviluppo economico e sociale e sostenere forme di integrazione e coesione sociale.

Il bando è rivolto a soggetti pubblici e privati in grado di proporre eventi di una rilevanza, non solo locale, ma anche regionale e nazionale, mentre a breve la Fondazione aprirà uno specifico bando per Progetti ed attività culturali dedicato ad iniziative di entità minore, con un impatto più limitato sul territorio.

Il bando, pur essendo destinato ad eventi ed iniziative annuali, prevede uno stanziamento biennale complessivo di € 3.400.000 suddiviso in due annualità di pari importo, al fine di assicurare - almeno per il 2020 - un lasso temporale adeguato per la programmazione.

Gli interessati dovranno comunque leggere attentamente il bando perché la Fondazione delibererà, per ciascun progetto, un contributo per entrambe le annualità, riservandosi la possibilità tuttavia di ridurre l’importo del contributo previsto per l’anno 2020 qualora in fase di rendicontazione del progetto 2019 emergessero significative discordanze in termini di risultati conseguiti rispetto a quanto dichiarato all’atto della sua presentazione.

La procedura online di presentazione delle domande è disponibile sul sito www.fondazionecarilucca.it.

La scadenza per inserire le richieste on-line è il 21/12/2018, mentre le richieste cartacee, precedentemente inserite e confermate on-line, dovranno essere inviate esclusivamente per posta entro il 04/01/2019.

È tra l’altro ancora aperto, in scadenza il 30 novembre, il Bando edilizia scolastica rivolto alle amministrazione comunali della provincia di Lucca.

Il Bando a sostegno di Eventi e iniziative rilevanti è infatti il secondo di una serie di bandi per contributi che la Fondazione ha programmato, concretizzando un sostanziale mutamento strategico nelle modalità di erogazione, che per il 2019 vedranno nel “Bando” lo strumento privilegiato, secondo una linea di sempre maggiore trasparenza.