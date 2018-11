Gambiano con permesso umanitario sorpreso a spacciare, Lega: "Il sistema dell'accoglienza del Pd ha accolto solo delinquenti e arricchito le cooperative rosse"

Gambiano con permesso umanitario sorpreso a spacciare, Lega: "Il sistema dell'accoglienza del Pd ha accolto solo delinquenti e arricchito le cooperative rosse". "Non che ce ne fosse bisogno - dichiara Andrea Recaldin commissario Lega provincia di Lucca - ma quanto successo ai Lucca Comics è un'ulteriore prova di quanto sia fallimentare e dannoso il sistema di accoglienza architettato dal Pd in Italia. Ci riferiamo all'arresto, nella sera del 31 ottobre, del gambiano con permesso umanitario, sorpreso in flagranza di reato mentre vendeva droga ad alcuni ragazzi. Naturalmente il giovane straniero ha opposto resistenza e non è stato facile per gli agenti della Polizia (che ringraziamo per il loro puntuale intervento) bloccarlo ed arrestarlo. Il ventenne, scappato naturalmente dalla guerra e malnutrito, era stato arrestato a Firenze qualche giorno fa per lo stesso reato e per questo condannato alla terribile pena del divieto di dimora nel capoluogo toscano; a Lucca è stato invece processato per direttissima e condannato ad un anno di reclusione da scontare (ai domiciliari) nella struttura per richiedenti asilo di Santa Maria del Giudice, servito e riverito. Non è questo ciò che gli italiani si meritano e a Lucca non avevamo certo bisogno anche di Don Biancalani, ormai mentore indiscusso di Enrico Rossi sulla questione, piovuto in questi giorni in città per insegnare e diffondere il metodo Vicofaro".