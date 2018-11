Giovedì al Caffè letterario Lucca Libri, terzo incontro con la la rassegna letteraria "Sorrisi tra le pagine"

Altre notizie brevi

lunedì, 26 novembre 2018, 19:15

E' con grande piacere che vi invitiamo giovedì 29 alle 21 a Colognora di Pescaglia, dove nella sala convegni del “Museo del castagno” sarà proiettato il documentario Puccini, luoghi e suggestioni (con ingressi libero), per commemorare e ricordare il grande Maestro lucchese nel giorno della sua morte.

lunedì, 26 novembre 2018, 19:10

Ribadita dalla proprietà della Spirale la decisione di chiudere il sito di Monsagrati (Lu) e di non ritirare la procedura di licenziamento per i 38 lavoratori. Allo stesso tempo la proprietà valuterà se accettare, o meno, la possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività ed ha...

lunedì, 26 novembre 2018, 17:30

Dopo le attività di controllo e monitoraggio svolte su una porzione del muro di sostegno del cimitero della Cappella Alta che mostra segnali di cedimento, a seguito dei sopralluoghi del 25 ottobre e del 22 novembre, il Comune ha predisposto un'ordinanza per vietare l'accesso nella zona che presenta criticità a...

lunedì, 26 novembre 2018, 15:56

Domani, martedì 27 novembre, alle ore 21, nella sede della ex scuola elementare (ora sede V.A.B.) di Sant'Andrea di Compito si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'.

lunedì, 26 novembre 2018, 15:40

In tante e tanti hanno partecipato al convegno "Sogna ragazzo sogna" per riflettere sulla storia e il futuro dei progetti Tutor e Tacsi Doposquola promosso da Comune di Capannori, associazioni Itaca e Tucam e Cooperativa sociale Odissea.

lunedì, 26 novembre 2018, 15:39

Domani, martedì 27 novembre, alle ore 17.30 al Museo Athena di Capannori è in programma l'incontro “L’attività dell’associazione Lucca Tuareg nel territorio dei Tuareg del Niger”. Si tratta del secondo appuntamento della nona edizione della rassegna “Alla scoperta dell’Africa.

lunedì, 26 novembre 2018, 14:05

Le criticità, anche a seguito delle segnalazioni, e gli interventi per superale. Il tavolo di monitoraggio sull'andamento del contratto ponte per i servizi di trasporto pubblico locale tra la Regione Toscana e One, il consorzio delle aziende di Tpl, si è riunito per fare il punto, in particolare per le...

lunedì, 26 novembre 2018, 14:02

Quarantuno scatti che raccontano i 40 paesi e le due località che compongo il comune di Capannori e lo caratterizzano per unicità, bellezza e varietà, attraverso gli occhi di numerosi artisti del territorio.

lunedì, 26 novembre 2018, 13:17

Domani, martedì 27 novembre alle ore 14.30 nella Cappella Guinigi del Campus di IMT (Complesso di San Francesco - piazza San Francesco, 19 - 55100 Lucca) la Scuola IMT Alti Studi Lucca e Intesa Sanpaolo Innovation Center presentano l'Innovation Center Lab - Neuroscience, laboratorio congiunto di Intesa Sanpaolo e Scuola...

lunedì, 26 novembre 2018, 13:04

Sono iniziati di alcuni giorni sul territorio comunale i lavori di manutenzione ordinaria e di video-ispezione alle condotte di fognatura bianca. Il cronoprogramma prevede l’inizio degli interventi dalla viabilità prossima alla cerchia muraria, sia per quanto concerne la rete fognaria bianca che gli attraversamenti, poi la manutenzione si sposterà nel...