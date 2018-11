"Giustizia lenta Giustizia negata"

Altre notizie brevi

giovedì, 29 novembre 2018, 19:51

"Come Movimento giovanile della Lega di Lucca, ci associamo alla protesta del collegio docenti del Don Lazzeri-Stagi e agli studenti che hanno protestato questa mattina davanti alla Provincia per la situazione degli istituti scolastici". Esordisce così, in una nota, Christian Simonelli, responsabile provinciale dei Giovani della Lega che, poi, prosegue:...

giovedì, 29 novembre 2018, 19:47

Tra le iniziative collaterali dei “Puccini days”, sabato 1 dicembre alle 16 ci sarà una visita guidata alla Cattedrale di Lucca, luogo che può essere senz’altro definito “Pucciniano” per la presenza costante dei musicisti della famiglia Puccini che lì si sono succeduti per ben 124 anni quali organisti e Maestri...

giovedì, 29 novembre 2018, 16:01

Martedì 4 dicembre, alle 21, presso la sede del Gruppo Micologico Lucchese in via Urbiciani, 382 a San Concordio a Lucca si terrà un incontro sul tema “Conoscere i serpenti del nostro territorio”. Interverrà come relatore l’esperto Ivo Poli.

giovedì, 29 novembre 2018, 12:04

E' in programma sabato 8 dicembre al ristorante "La Nina" di Montecarlo il tradizionale appuntamento promosso dall'Associazione 50 & Più provincia di Lucca con il pranzo di Natale, aperto a tutti i propri iscritti e simpatizzanti.

giovedì, 29 novembre 2018, 11:31

Venerdì 30 novembre alle ore 21,00, nei locali dell'Oratorio "don Carlo Serafini" presso la chiesa vecchia di San Vito (Via Pesciatina), il Gruppo missionario parrocchiale ha promosso un incontro sul tema: Venezuela: una nazione in fuga. Testimonianze di una realtà invisibile.

giovedì, 29 novembre 2018, 11:19

Le richieste di maggiore sicurezza per i cittadini di Capannori e che oggi sono state ribadite a mezzo stampa dal consigliere Rontani trovano subito la sponda politica della Lega che, per voce dei referenti Maniglia e Recaldin, rispettivamente segretario comunale e referente provinciale, sottolineano: "Preoccupazioni e richieste legittime quelle sulla...

giovedì, 29 novembre 2018, 11:14

Evitare ogni possibile disagio all’utenza interessata dalla chiusura della tratta ferroviaria tra Lucca e Viareggio tra il 2 gennaio e il 30 giugno 2019. Questo l’obiettivo di Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente commissione Trasporti e infrastrutture, che interroga la Giunta per sapere quali siano gli standard previsti per...

giovedì, 29 novembre 2018, 10:33

Sabato 1 dicembre i docenti dell’Istituto sono lieti di incontrare le famiglie nella giornata dell’OPEN DAY, per la presentazione del plesso ai genitori degli alunni che devono iscrivere i propri figli alla classe prima della scuola primaria nell’anno scolastico 2019-20.

mercoledì, 28 novembre 2018, 19:07

C'è anche il voto di Alessandro Tambellini a sostegno della candidatura del Monte Pisano quale "luogo del cuore" del Fai, il Fondo ambiente Italiano.

mercoledì, 28 novembre 2018, 18:56

Questa mattina al Fermi si è tenuto un incontro tra i dirigenti scolastici e i sindacati (voluto dalla responsabile dell'ufficio scolastico provinciale Donatella Buonriposi) per affrontare le difficoltà delle segreterie che si sarebbero verificate a seguito dell'assunzione di tanti collaboratori scolastici privi di una formazione amministrativa."Giusto che sia data a...