I consiglieri comunali del Pd e della lista civica Viviamo Altopascio replicano al comunicato dei consiglieri di minoranza del gruppo Lega Nord

sabato, 3 novembre 2018, 16:45

I consiglieri comunali del Pd e della lista civica Viviamo Altopascio replicano al comunicato dei consiglieri di minoranza del gruppo Lega Nord:

Siamo a oltre due anni dalle ultime elezioni amministrative, in cui il sindaco Sara D'Ambrosio vinse su Fagni, unico candidato di destra in Toscana uscito sconfitto da quella tornata elettorale, e ancora nelle parole di quest'ultimo, che nel frattempo ha abbandonato la nave alla deriva di Forza Italia, si legge un risentimento e dei contenuti completamente fuori luogo. Sugli assi viari il Sindaco di Altopascio non tace.

L'amministrazione che sosteniamo ha sempre difeso l'importanza di realizzare il terzo lotto della circonvallazione: da due anni a questa parte, a intervalli regolari, il sindaco e l’attuale amministrazione è più volte uscito definendo in modo netto la propria posizione. Mai questa maggioranza ha messo in discussione l'utilità dell'opera: al contrario abbiamo più volte ribadito la necessità di far avanzare la progettazione dell'opera viaria che dovrà raccordare il casello di Capannori a quello di Altopascio. Adesso chiediamo al Governo chiarezza. Al Governo che Fagni sostiene con tanto ardore, chiediamo di confermare il lavoro fatto fino ad oggi, di dare tempi certi alla progettazione e alla realizzazione degli assi viari.

Questa richiesta di chiarezza e trasparenza, alla luce delle tante opere messe in discussione a livello nazionale dal Governo, ci sembra pertinente e utile per tutto il territorio. In questo Fagni potrebbe dare una mano, non al sindaco con cui per forza di cose ha maturato una viscerale conflittualità, ma una mano ad Altopascio. Invece di dare lezioncine fini a se stesse, il consigliere si adoperi affinché i membri del suo nuovo partito prendano posizioni chiare su questi temi.

La nostra amministrazione le opere pubbliche le vuole e lo ha dimostrato quando si è presentata l'opportunità di realizzare il progetto di sottopasso per eliminare le file infinite al passaggio a livello sulla via Francesca Romea. Noi vogliamo quell'opera come vogliamo gli assi viari, lo abbiamo sempre detto con molta chiarezza e andiamo avanti per vedere quanto prima i cantieri.

Infine, quando leggiamo Fagni che ci chiede conto di quanto fatto in due anni, non volendo scendere in polemica con una persona che ha governato Altopascio per oltre 10 anni, ci rivolgiamo ai cittadini che sanno riconoscere meriti, errori, successi e insuccessi di un'amministrazione.