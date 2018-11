Il campione paraolimpico Stefano Gori nelle scuole

mercoledì, 21 novembre 2018, 12:04

Il prossimo fine settimana il campione paraolimpico Stefano Gori, insieme al Gruppo Sportivo Sempione 82, sarà presso le scuole di Seravezza, Ponte a Moriano, Gallicano e Lammari. Sarà una tre giorni dove sia gli studenti che i docenti e dirigenti scolastici saranno coinvolti in questi incontri che Gori organizza ormai da molti anni. Come sempre Stefano interloquisce con i giovani parlando loro di disabilità e li coinvolge in gare che vengono fatte di solito da atleti con handicap anche gravi come la corsa bendata o in carrozzina. Quest’anno i Lions Garfagnana e i Lions Lucca oste, Cavi Elettrici Baldassarri contribuiranno per far sì che Stefano Gori possa organizzare questa tre giorni.