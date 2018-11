Il cordoglio dell'associazione ARNo per la tragica scomparsa di Riccardo Benvenuti

venerdì, 16 novembre 2018, 09:03

Anche l'associazione ARNo riporta il suo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Riccardo Benvenuti: "Il primo novembre - dichiara - eravamo tutti insieme al Caffè margherita di Viareggio per presentare il suo splendido calendario dedicato alle cattedrali nel mondo. Adesso Riccardo non c'è più, una cosa difficile da credere, ma è la cruda realtà. Per la nostra associazione di ricerca neurologica Riccardo è stato un grande "amico del cervello", mettendo da oltre dieci anni la sua arte gratuitamente a disposizione della ricerca. Ha confezionato calendari indimenticabili. Lo abbiamo sempre ringraziato pubblicamente e lo vogliamo ringraziare ancora una volta organizzando una presentazione postuma del suo ultimo lavoro a Lucca. Con queste parole Gianfranco Antognoli, presidente di ARNo ricorda l'amico di una vita. Parole di cordoglio arrivano anche dal professore Ubaldo Bonuccelli e da Fabrizio Diolaiuti, rispettivamente direttore scientifico e responsabile della comunicazione di ARNo. Il prossimo numero del periodico "Amici del Cervello News", in uscita a dicembre, dedicherà una pagina intera al pittore lucchese che è stato, grazie alle sue straordinarie opere, protagonista in Italia e nel mondo".