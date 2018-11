Il plauso di Andrea Recaldin alla polizia giudiziaria per aver sgominato una banda che truffa anziani

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:22

"Ringraziamo la Polizia Giudiziaria per aver sgominato la banda di malfattori specializzata in maxifurti ai danni degli anziani. La particolare spietatezza della banda e il fatto che questa agisse per lo più nei confronti delle persone più deboli e indifese, anche nella nostra comunità, rende i reati commessi ancor più deplorevoli. E' un sollievo per noi, sapere che tali truffatori siano stati assicurati alla giustizia" così Andrea Recaldin, commissario Lega - provincia di Lucca.