Incontri scuola aperta 2018 - 19

Altre notizie brevi

martedì, 6 novembre 2018, 16:31

Sono circa 130 i tutor, ragazze e ragazzi volontari tra 16 e 29 anni di età, che quest’anno scolastico sosterranno l’attività didattica di formazione sociale e relazionale dei bambini e dei ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio.

martedì, 6 novembre 2018, 15:34

I Consiglieri comunali dei gruppi di maggioranza Partito Democratico e Viviamo Altopascio intervengono in merito alla tanto discussa scuola di Badia Pozzeveri:

martedì, 6 novembre 2018, 14:52

Arancione è il colore simbolo del mese di novembre 2018 dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne. E anche quest’anno dalle strutture di Pronto Soccorso di Lucca e Castelnuovo Garfagnana parte un messaggio forte nei confronti della cittadinanza: per tutto il mese una rosa fatta all’uncinetto, di colore arancione,...

martedì, 6 novembre 2018, 14:29

In occasione della “Giornata mondiale del diabete”, domenica 11 novembre 2018 a Lucca sono in programma alcune iniziative per sensibilizzare la cittadinanza su questa malattia, che colpisce oltre 400 milioni di persone al mondo.

martedì, 6 novembre 2018, 14:15

Lunedì, mercoledì e venerdì ore 10-14 – martedì e giovedì ore 10-16

martedì, 6 novembre 2018, 14:13

È stata rintracciata ieri dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Lucca una donna, di 52 anni, allontanatasi volontariamente da Vicenza la mattina del 2 novembre.Gli agenti hanno notato la presenza della donna che vagava, in stato confusionale, nei pressi della stazione.Dagli accertamenti effettuati nelle banche dati della Polizia di Stato...

martedì, 6 novembre 2018, 14:11

“Con le mani e con il cuore” è il titolo dell’ultimo documentario realizzato dal regista lucchese Roberto Giovannini e che sarà proiettato, martedì 13 novembre alle ore 21, presso la sede del Gruppo Micologico Lucchese ‘Benedetto Puccinelli’ in via Urbiciani 380 a Lucca San Concordio.

martedì, 6 novembre 2018, 13:19

Sarà candidato al concorso Corto Corto Mon Amour il nuovo cortometraggio di Michele Sarti Magi, giovane attivista e influencer lucchese di 21 anni. Le riprese saranno effettuate nel comune di Capannori e il video arriverà in Sicilia per il verdetto dei giudici il 12 di dicembre.

martedì, 6 novembre 2018, 11:44

Ecco il nuovo orario invernale del Museo della Via Francigena: lunedì, mercoledì e venerdì ore 10:00-14:00 – martedì e giovedì ore 10:00-16:00; sabato e domenica ore 10:00-17:00 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura). Il Museo osserverà questo orario nei mesi invernali fino ad altra comunicazione.

martedì, 6 novembre 2018, 11:15

La Lega commenta l'episodio accaduto ad un agricoltore derubato di quattro quintali di patate. "Un onesto agricoltore è stato derubato di quattro quintali di patate e il giudice dichiara che il fatto è avvenuto per necessità.