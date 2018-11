Influenza, Stefania Saccardi si è vaccinata e invita i toscani a imitarla

venerdì, 9 novembre 2018, 09:46

Si è vaccinata anche quest'anno contro l'influenza l'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. E rinnova l'appello già rivolto ai cittadini un paio di settimane fa, quando è stata lanciata la campagna regionale per la vaccinazione antinfluenzale.

"Il vaccino è l'unico strumento efficace per proteggersi dall'influenza - dice - Anche quest'anno io ho scelto di vaccinarmi, e invito i toscani a fare altrettanto. In particolare, gli anziani oltre i 65 anni e le persone appartenenti alle categorie a rischio, per le quali l'influenza può diventare causa di pericolose complicanze e ospedalizzazioni. Per tutte queste persone la vaccinazione è gratuita; possono farla dal proprio medico curante o negli ambulatori della Asl. Nelle stagioni in cui si è registrato un calo preoccupante di vaccinazioni, c'è stato anche un maggior numero di ricoveri in ospedale e anche di decessi".

Subito dopo aver vaccinato l'assessore, si è vaccinato anche Alessio Nastruzzi, segretario regionale della Fimmg, la Federazione italiana dei medici di medicina generale. E anche lui rivolge un appello, in particolare a medici e operatori sanitari. "Anche quest'anno mi sono vaccinato contro l'influenza: una ragione è che purtroppo ho già compiuto 65 anni, l'altra certamente più importante (come previsto nell'elenco sul personale da vaccinare che comprende i medici e il personale sanitario di assistenza) è quella che, ammalandomi, potrei coinvolgere nello svolgimento della mia professione persone ad alto rischio di complicanze influenzali anche gravi".

