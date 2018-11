La solidarietà dei gruppi consiliari di maggioranza a Gabriele Olivati

giovedì, 1 novembre 2018, 16:28

I gruppi consiliari di Lucca Civica, Partito Democratico, Sinistra con Tambellini con un comunicato congiunto intervengono in merito all'atteggiamento di Bindocci (M5S) nei confronti del consigliere Gabriele Olivati

"Ancora una volta martedì sera abbiamo assistito agli eccessi del consigliere 5Stelle Bindocci, che, in mancanza di argomentazioni nel merito di quanto rispostogli, ha usato toni inaccettabili e offensivi, dentro e fuori il Consiglio Comunale nei confronti del consigliere Gabriele Olivati cui va la nostra massima solidarietà umana e politica - commentano i gruppi consiliari di maggioranza - . Tutto ciò è gravissimo perché ha offeso non solo Olivati, ma anche l'istituzione e le persone che lui rappresenta. Il tempo per le offese, mascherate ipocritamente da guasconate, è finito. In futuro chiederemo di applicare le regole del Consiglio Comunale e non lasceremo più le istituzioni diventino uno spazio per toni da rissa" concludono.