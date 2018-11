L'associazione per Lammari ritorna con le domeniche di “Soffitte in Piazza”

Altre notizie brevi

sabato, 17 novembre 2018, 21:39

Lutto per Giovanni Catelli. Questa sera è deceduto il padre Loreno, classe 1936. Loreno Catelli giocò negli anni Cinquanta nella As Lucca in quarta serie (la serie D di quel periodo) e nel Camaiore. L'As Lucca si allenava e giocava a Saltocchio e qualche volta anche al Porta Elisa.

sabato, 17 novembre 2018, 14:54

Domani (domenica 18 novembre) alle ore 15.30 al Centro Culturale Le Macine in via del Molino a Colle di Compito il Gruppo Folclorico di Pieve di Compito metterà in scena la rappresentazione di teatro popolare “Germira”. L’iniziativa è promossa dal Comune di Capannori in collaborazione con l’associazione culturale “La Ruota”.

sabato, 17 novembre 2018, 14:43

sabato, 17 novembre 2018, 11:23

Roberto Panchieri, segretario del Circolo Storico del PD, interviene per mettere in risalto il problema del caro-affitti. "Belle le due pagine che La Nazione di oggi dedica alla tematica del commercio nel Centro Storico - commenta -, da cui emerge che il caro-affitti è davvero un problema serio.

venerdì, 16 novembre 2018, 17:56

La Toscana riceverà 95 milioni 720 mila 939,75 euro dal Ministero dell'Istruzione per interventi di edilizia scolastica relativi alla prima annualità del triennio 2018-2020, così come stabilito con apposito decreto ministeriale del gennaio scorso.

venerdì, 16 novembre 2018, 17:07

Intervento in notturna per diminuire i disagi sulla circolazione veicolare dal 26 novembre al 1 dicembre sulla via di Tiglio a San Filippo dove Geal spa sta sostituendo le tubature dell'acquedotto che serve tutta la zona.

venerdì, 16 novembre 2018, 16:31

Tre eventi unici nel loro genere, tre aperitivi stimolanti che emozionano, offrendo nuove ed esclusive sensazioni, appuntamento la terza domenica del mese per tre mesi a partire da domenica 18 novembre con gli Aperitivi a Pennello.

venerdì, 16 novembre 2018, 15:42

Promuovere l'attività ludico motoria nelle scuole dell'infanzia. Questa l'importante finalità del nuovo progetto 'Il Corpo e il Movimento' promosso dall'associazione 'Slurp' di cui fanno parte Soroptimist, Lions 'Le Mura' e Lions " Lucca Host, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, con la collaborazione e il...

venerdì, 16 novembre 2018, 14:48

E' incentrato sul benessere del cervello, sull'allenamento delle sue capacità e sulle possibilità di farlo invecchiare meno rapidamente, l'incontro in programma martedì 20 novembre, alle 16, al Cohousing Del Moro, al n. 3 dell'omonima via del centro storico di Lucca.

venerdì, 16 novembre 2018, 13:27

La Sistema Ambiente Spa, informa la cittadinanza che è in corso il monitoraggio annuale dell’attività di compostaggio domestico sul territorio dei comuni di Lucca e Borgo a Mozzano.