Lega, 15 gazebo nel fine settimana per dire no alla violenza sulle donne

giovedì, 15 novembre 2018, 09:03

"Anche la Provincia di Lucca risponde presente all'iniziativa lanciata dal coordinatore regionale Susanna Ceccardi per dire no alla violenza sulle donne" Con queste parole il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin lancia la due giorni del Carroccio nella nostra provincia. "Ogni cittadino potrà fermarsi ai nostri gazebo per chiedere informazioni ai nostri esponenti politici, le donne che aderiscono alla Lega potranno ritirare uno spray anti-peperoncino, ci si potrà iscrivere al nostro movimento. Una grande manifestazione in tutta la provincia e per la quale voglio ringraziare tutti i nostri volontari ed iscritti che da giorni si impegnano"- chiude Recaldin