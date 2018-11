Lega: "Sistema dell'accoglienza fallimentare, con la sinistra invasione senza controllo"

giovedì, 22 novembre 2018, 09:21

"Gravissima e insopportabile l'aggressione del richiedente asilo della Guinea nei confronti dell'operatrice di cui si era invaghito". Tuona così Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega che rincara la dose: "Continuano gli episodi di violenza perpetrati da questi ospiti che non trovano miglior modo per ringraziare le comunità che li accolgono. A Lucca in particolare, dove l'amministrazione negli anni si è sobbarcata di un numero impressionante di migranti senza interpellare i cittadini, la situazione è fuori controllo come dimostrano le cronache giornaliere. Nella città amministrata da Tambellini c'è l'esempio lampante del fallimento della politica affaristica di accoglienza voluta dal PD".



Anche Minniti, Consigliere Comunale del Carroccio attacca il sindaco: "Questi episodi purtroppo sono all'ordine del giorno in città anche se la maggior parte delle volte non vengono denunciati. Tambellini farebbe meglio trovare delle soluzioni al declino di questa città, invece di contestare le statistiche che vedono Lucca sempre più insicura; statistiche che non fanno che confermare quanto noi diciamo da tempo".