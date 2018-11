Lega: "Solidarietà all'agricoltore, chi non si integra deve andarsene dal nostro Paese"

martedì, 6 novembre 2018, 11:15

La Lega commenta l'episodio accaduto ad un agricoltore derubato di quattro quintali di patate. "Un onesto agricoltore è stato derubato di quattro quintali di patate e il giudice dichiara che il fatto è avvenuto per necessità. Per necessità di delinquere aggiungerei - dichiara Marcella Maniglia, segretario Lega Lucca e piana che continua -. Esprimo solidarietà al signor Giovanni Tambellini per i ripetuti furti che ha subito in questi anni e un plauso agli agenti della polizia di stato che gli sono stati vicino, così come dichiara la stessa vittima. Spero che la sua voglia di lavorare non venga scalfita da questi atti vili ma rinvigorita dalla stima e affetto che sta riscontrando. Da quanto e' noto, il delinquente seriale autore del furto, vivrebbe nel campo nomadi in via delle Tagliate dove, stranamente, è stato trovato con anche altri prodotti del sudore del signor Tambellini, compresa una bottiglia di vino da collezione che, sempre per necessità , ha sottratto al legittimo proprietario."



"Mi chiedo quale sia il livello di integrazione sociale, come la chiama la sinistra, di questo soggetto e, soprattutto, se questa risorsa nazionale un giorno mai pagherà le nostre pensioni" conclude il commissario Recaldin.