Lucca Libri, al via la rassegna "Sorrisi tra le pagine"

Altre notizie brevi

domenica, 11 novembre 2018, 18:16

A Coselli, in via di Vorno zona industriale di Guamo, rullo di tamburi per la riapertura del nuovo locale nelle sale dell’ex trattoria Le Piastre. A ridare luce alla storica trattoria, che manterrà la stessa intestazione d’insegna: “bar trattoria Le Piastre” è l’imprenditore Patrizio Lippi, già titolare dell’omonimo caffè in...

domenica, 11 novembre 2018, 14:04

I gruppi consiliari di SiAmoLucca e Lucca in Movimento porgono le loro più sentite condoglianze alla consigliera comunale del Pd, Rita Nelli, per la tragica scomparsa del fratello Marino, e si uniscono al dolore della famiglia. Serena Borselli Cristina ConsaniAlessandro Dì VitoRemo SantiniErrico Torrini

sabato, 10 novembre 2018, 16:52

L'Ostello deve offrire una risposta ricettiva rivolta ad un turismo sostenibile, culturale, giovane magari pensando anche a realtà del terzo settore. Lo dichiara in un comunicato il consigliere pentastellato Massimiliano Bindocci il quale aggiunge:

sabato, 10 novembre 2018, 16:50

Un momento di confronto, conoscenza ed approfondimento, per capire insieme perché la proposta di legge Pillon, attualmente nel suo iter parlamentare, fa tutto, tranne aiutare le famiglie che affrontano il travaglio della separazione.

sabato, 10 novembre 2018, 16:32

Si è concluso venerdì 9 novembre il progetto Ambientiamoci 2015-2018, "Nutrire la terra, nutrire la mente. Nutrire la mia terra, nutrire la mia mente". Presso la sala riunioni di San Micheletto, sono stati consegnati gli attestati agli alunni che hanno preso parte all'iniziativa.

sabato, 10 novembre 2018, 16:20

"Un ringraziamento alle forze dell'ordine per aver tratto in arresto la banda di slavi accusati di diversi furti nella Versilia". Si affidano ad una nota i rappresentanti della Lega, Bramanti e Montemagni per commentare la notizia dell'arresto di due serbi e un croato indagati, tra le altre, per un furto...

sabato, 10 novembre 2018, 13:20

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, visti i disagi causati dal mancato ampliamento della Curva Ovest, oggi pomeriggio dalle ore 16 alle 18, gli abbonati che presenteranno un abbonamento di Curva Ovest e sono ancora sprovvisti del biglietto per la partita Lucchese - Pisa, potranno acquistarne uno di gradinata al...

sabato, 10 novembre 2018, 13:14

sabato, 10 novembre 2018, 11:30

Lunedì 12 novembre alle 11, a Lammari, in occasione del 15° anniversario della strage di Nassirya, è in programma una cerimonia di commemorazione promossa dall'amministrazione comunale.

sabato, 10 novembre 2018, 09:49

C'è tempo fino al 28 novembre per accedere ai contributi 2018 messi a disposizione dal Comune di Lucca per le aziende agricole che acquistano biotrituratori. Queste macchine sono indispensabili per smaltire potature e sfalciature frutto dell'attività agricola; attraverso i processi di compostaggio sarà così possibile eliminare questi residui in modo...