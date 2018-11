Lunedì nelle strutture sanitarie verranno donati fiocchi bianchi - nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne

Altre notizie brevi

«Rossi, il Pd e i quattro giganti d’argilla: l’ennesima dimostrazione del pressappochismo di questa Amministrazione regionale», ad affermarlo sono la capogruppo della Lega in consiglio regionale Elisa Montemagni, e il commissario provinciale di Lucca Andrea Recaldin.

L’Azienda USL Toscana nord ovest, insieme al direttore del Dipartimento Oncologico dottor Giacomo Allegrini si complimentano con le dottoresse Lucia Tanganelli, dirigente medico di Oncologia medica e Simona Cristallini, dirigente medico di Radioterapia, che lavorano entrambe nell’ambito territoriale di Lucca, risultate tra i professionisti più segnalati a livello nazionale dalle...

Le segreterie regionali di alcune organizzazioni sindacali hanno indetto uno sciopero del personale mobile della Divisione Passeggeri Regionale Toscana di Trenitalia, dalle 9.00 alle 15.00 di domenica 25 novembre 2018. La protesta sindacale non interessa le Frecce e i treni a lunga percorrenza.

Fotografie in mostra in occasione del Circuito Off 2018 fino al 2 dicembre presso Mobilcasa in via della Zecca. 69 foto di Andrea Madaro con Urban, e Claudia Merighi con l'artista di creta, Da vedere in orario negozio. Ingresso libero.

Fatturazione elettronica e portale del socio. Se ne parla venerdì 23 novembre, dalle ore 17.30 in poi, presso la Sala Aldo Moro del comune di Capannori - a fianco della farmacia comunale – in occasione dell’incontro promosso da Coldiretti rivolto alle imprese agricole della piana.

"Già da tempo, purtroppo, anche a seguito di un nostro sopralluogo - affermano amareggiati Elisa Montemagni e Simone Simonini, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e consigliere provinciale della Lega - avevamo intuito che l'attuale anno scolastico sarebbe stato una continua corsa ad ostacoli per gli studenti del Paladini di Lucca."

Il 26 novembre, salvo proroghe, scade il termine per iscriversi ai corsi del progetto “Valore P.A.” 2019, finanziato dall’INPS. “Valore P.A.” è una misura che consente alle Pubbliche Amministrazioni di beneficiare di Corsi di Formazione finanziata indirizzata ai propri dipendenti.

"Gravissima e insopportabile l'aggressione del richiedente asilo della Guinea nei confronti dell'operatrice di cui si era invaghito". Tuona così Andrea Recaldin, commissario provinciale della Lega che rincara la dose: "Continuano gli episodi di violenza perpetrati da questi ospiti che non trovano miglior modo per ringraziare le comunità che li accolgono....

Gli organizzatori della sesta edizione del concorso canoro "Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini", che si terrà a Lucca il 5 dicembre, comunicano A tutti gli interessati che ancora non avessero provveduto a farlo che, stanno per chiudere le iscrizioni.

Un'area didattica con "isole" dove si trovano piante aromatiche, floreali e fruttifere presenti nel territorio fin dall'antichità e collegate a divinità o personaggi della mitologia greco-romana. È questo il percorso archeo-botanico "Le piante degli dei" realizzato nell'hortus romanus presso l'area archeologica, risalente al I-II secolo avanti Cristo, di via Martiri...