Manifestazione a Lucca per fermare il decreto legge Pillon

Altre notizie brevi

giovedì, 8 novembre 2018, 12:35

Nuovo appuntamento per i più piccoli e le famiglie al Puccini Museum - Casa natale di Giacomo Puccini in programma domenica 11 novembre alle 15:30, il tema del laboratorio è Il Museo che vorrei.

giovedì, 8 novembre 2018, 11:18

Centri per l'impiego: in Toscana 101 lavoratori che erano precari saranno stabilizzati dalla Regione, come prevede un decreto varato da Arti (Agenziaregionale Toscana impiego). Le prime chiamate partiranno già in questi giorni, entro l'anno si completeranno tutte le stabilizzazioni (54 a Firenze, 7 a Massa, una a Lucca, 39 a Pistoia).

giovedì, 8 novembre 2018, 09:38

Espongono presso Mobilcasa in via della Zecca n69 Andrea Madaro con le sue fotografie Urban dal 17 novembre al 2 dicembre. Claudia Merichi con l'esposizione L'artista di creta. Da vedere ad ingresso libero in occasione del Circuito Off 2018 (sesta edizione).

giovedì, 8 novembre 2018, 00:10

Un italiano del '64, già conosciuto alle forze del ordine, è stato arrestato ieri sera dalle Volanti della Questura per aver rubato diversi prodotti in un noto esercizio commerciale lucchese. La vigilanza del supermercato lo aveva notato aggirarsi tra gli scaffali e nascondere i prodotti all'interno di una borsa.

mercoledì, 7 novembre 2018, 17:28

La consigliera comunale Silvia Del Greco ha lanciato qualche giorno fa, insieme ai consiglieri Jacopo Massagli e Francesco Lucarini, la raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado'.

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:28

Una giornata in bici sul Serchio: per contribuire a rendere il fiume più fruito e più sicuro. L'appuntamento è per domenica 11 novembre, ed è organizzato dal gruppo "Noi che amiamo il Serchio", in collaborazione con "Escursioni personalizzate".

mercoledì, 7 novembre 2018, 16:08

Sabato 10 novembre alle ore 18 nella sede di IGL- Associazione Arcobaleno in via del Bennero 1040 a San Marco è in programma la proiezione del film documentario 'Un paese di Calabria' di Shu Aiello e Catherine Catella.

mercoledì, 7 novembre 2018, 15:28

Venerdì 9 novembre, alle ore 21, nella sala Pardi del polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà l'incontro 'Faccia a faccia con il sindaco'. Il primo cittadino, Luca Menesini, incontrerà i cittadini della frazione di Tassignano per illustrare i progetti in corso e quelli di prossima esecuzione già programmati dall'amministrazione,...

mercoledì, 7 novembre 2018, 14:37

Vestiti usati, ma anche scarpine, giochi, libri, e accessori. Domenica 11 novembre nella Sala Eventi di Incanto (via Romana, 750 – Arancio) c'è il MEMA, il primo mercatino delle mamme lucchesi, dove altre mamme potranno fare acquisti a buon mercato.

mercoledì, 7 novembre 2018, 11:26

Tornano a grande richiesta le visite guidate all'interno dell'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano. La Fondazione Tobino ha quindi deciso di inserire una data straordinaria, domenica 18 novembre, per permettere a tutti di poter visitare l'intera struttura di Maggiano. La partenza dei gruppi accompagnati da guide è prevista alle ore: 9.00...