Martedì 13 novembre a S. Concordio la proiezione del documentario "Con le mani e con il cuore"

martedì, 6 novembre 2018, 14:11

“Con le mani e con il cuore” è il titolo dell’ultimo documentario realizzato dal regista lucchese Roberto Giovannini e che sarà proiettato, martedì 13 novembre alle ore 21, presso la sede del Gruppo Micologico Lucchese ‘Benedetto Puccinelli’ in via Urbiciani 380 a Lucca San Concordio.

Il documentarista e fotografo nato a Lucca, Roberto Giovannini, che ha al suo attivo oltre 60 documentari, realizzati per lo più nel sud del mondo, ha realizzato in edizione Home Video questo quarto dvd edito ed appartenente alla collana del Museo del Castagno che si trova a Colognora di Pescaglia (usciti in precedenza, nel 2012: “…era il pane dei poveri”, 2015: “a ferro e fuoco” e nel 2016: “nero come il carbone”), nel quale documenta il lavoro di ben 23 vecchi mestieri, molti dei quali stanno per scomparire. Un viaggio alla scoperta di quegli artigiani che con le mani, ma soprattutto con il cuore, mantengono vive alcune occupazioni scomparse o in via di estinzione. Quindi si tratta di un vero e proprio salvataggio di antichi lavori che poi il museo mette in particolare a disposizione delle scuole e di chi li vuole ancora imparare. Per oltre un anno Giovannini, insieme ad Angelo Frati del Museo del Castagno hanno seguito nelle loro attività questi “artisti”, riuscendo così a coglierne i segreti della loro esperienza nell’arte manuale. Il dvd: “Con le mani e con il cuore”, è stato realizzato con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Pescaglia, dell’Unione dei Comuni della Media Valle, del Club Unesco Lucca, dalla Sezione “Val di Roggio” dell’Istituto Storico Lucchese, della Fondazione Banca del Monte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

L'evento, di questo martedì 13 novembre, rientra in una serie di documentari che descrivono appunto quei mestieri di un tempo che purtroppo stanno estinguendosi. Introducono la proiezione lo stesso regista Roberto Giovannini e Angelo Frati presidente del Museo del Castagno di Colognora di Pescaglia.