Martedì 4 dicembre incontro a Lucca sui serpenti del territorio. Relatore Ivo Poli

giovedì, 29 novembre 2018, 16:01

Martedì 4 dicembre, alle 21, presso la sede del Gruppo Micologico Lucchese in via Urbiciani, 382 a San Concordio a Lucca si terrà un incontro sul tema “Conoscere i serpenti del nostro territorio”. Interverrà come relatore l’esperto Ivo Poli.