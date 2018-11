Martinelli, Minniti, Testaferrata: “Bene Lucca Comics ma va migliorata la gestione della mobilità e traffico”

Altre notizie brevi

lunedì, 5 novembre 2018, 18:53

Mercoledì 7 novembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, piazza San Martino, si presenta il volume Lucca 1818. Storia di un abbellimento urbano, Tralerighe edizioni di Andrea Giannasi.

lunedì, 5 novembre 2018, 09:52

Roberto Panchieri, segretario Circolo Centro Storico del PD, commenta il successo della manifestazione Lucca Comics&Games lanciando un appello alla Lega."Anche quest'anno - commenta - si è svolto nella nostra città uno straordinario evento, al contempo culturale e popolare, in un clima di grande partecipazione e civiltà.

lunedì, 5 novembre 2018, 09:51

Il gruppo Lucca United comunica che stasera il Museo Rossonero resterà aperto dalle ore 21.00 alle ore 22.30.

domenica, 4 novembre 2018, 17:59

Italia dei Valori Lucca: Stiamo lavorando ad un dossier sulla questione appalti sia nel pubblico che nel privato nella nostra Provincia. Abbiamo dubbi sulla loro validità specialmente quelli fatti da Estar, successivamente faremo un esposto in Procura.

domenica, 4 novembre 2018, 17:45

Il Baluardo gruppo vocale lucchese ricorda a tutti che il 15 novembre scade il termine per iscriversi alla prossima mostra/concorso dei presepi trasportabili che si terrà come lo scorso anno nella splendida chiesa di S. Maria Corteorlandini per i lucchesi Santa Maria Nera g.c.

domenica, 4 novembre 2018, 12:20

"Questo è solo l'inizio!". Ne sono sicuri i due esponenti del Carroccio a Lucca, Andrea Recaldin (nuovo commissario provinciale) e Elisa Montemagni (capogruppo Lega in Regione) che non nascondono la loro soddisfazione per l'annuncio del Ministro dell'Interno Matteo Salvini e rilanciano: "Questa per noi è una grande notizia e ringraziamo...

sabato, 3 novembre 2018, 20:42

Nell'ambito del progetto PIF "Energia dal territorio al 100%", capofilato dal Consorzio per la gestione delle Risorse Agro Forestali di Villa Basilica, in partenariato con Coldiretti, diverse imprese forestali e alcuni Comuni della Piana di Lucca e della Media Valle del Serchio, il Consorzio Forestale delle Colline Lucchesi promuove un'iniziativa...

sabato, 3 novembre 2018, 19:44

Domenica 4 novembre alle ore 16, all'Area Performance del padiglione Carducci, prende il via l'asta di beneficenza, che mette in palio ai migliori offerenti le opere originali, realizzate dagli artisti presenti in fiera, nel corso di questi 5 giorni di festival.Questa edizione segna i 20 anni dell'Area Performance che per...

sabato, 3 novembre 2018, 19:19

All'ex Cavallerizza ultimo giorno dedicato al grande videogaming. Nel prestigioso edificio storico, interamente presidiato da TIM, main sponsor di Lucca Comics & Games 2018, si tiene l'ultima giornata di sfide per il torneo di TIM Asphalt 9: Legends.

sabato, 3 novembre 2018, 16:45

I consiglieri comunali del Pd e della lista civica Viviamo Altopascio replicano al comunicato dei consiglieri di minoranza del gruppo Lega Nord: