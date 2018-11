Minniti e Recaldin (Lega): “Condoglianze per la scomparsa di Riccardo Benvenuti”

mercoledì, 14 novembre 2018, 12:01

Giovanni Minniti ed Andrea Recaldin, in una nota, esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del pittore Riccardo Benvenuti avvenuta ieri a seguito di un incidente stradale: "Desideriamo che giungano alla famiglia i sentimenti di vicinanza nostra e del partito che rappresentiamo unitamente al ringraziamento per il ruolo che il grande artista ha esercitato nel corso della sua esistenza a favore della cultura e della promozione dell’immagine della città di Lucca nel mondo".