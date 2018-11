Montecarlo: incontro pubblico con il candidato a sindaco Simona Alfani

mercoledì, 21 novembre 2018, 14:04

E’ in programma per sabato 24 novembre il primo incontro pubblico con i cittadini di Montecarlo della Candidata a Sindaco alle prossime elezioni amministrative, Simona Alfani.

L’incontro verterà su tutela del territorio, infrastrutture e viabilità. Faranno il punto della situazione insieme ad Alfani, Stefano Baccelli Consigliere Regionale- Presidente della IV Commissione (Territorio, Ambiente, Mobilità, Infrastrutture) della Regione Toscana, Ilaria Giovannetti Consigliere Regionale– membro della III Commissione della Regione Toscana e Franco Franceschini Segretario PD Montecarlo.

In particolare durante l’incontro verranno affrontate tematiche importanti per il territorio montecarlese quali la possibilità- esigenza di realizzare parcheggi nel e per il centro storico ed eventuali parcheggi e piazze nelle frazioni, la viabilità, la sicurezza stradale e la tutela del territorio.

In quest’occasione sarà possibile per tutti i cittadini incontrare e conoscere la Candidata, manifestare le proprie esigenze su queste tematiche e proporre le proprie idee.

L’incontro ci sarà sabato 24 novembre alle ore 18 proprio per permettere a tutti i cittadini la più ampia partecipazione, nell’ex Chiesa della Misericordia in Via Del Cerruglio, 33, nel centro di Montecarlo.