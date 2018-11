Montemagni e Recaldin (Lega): “Stop ai treni sulla Lucca-Viareggio, corto circuito Pd"

venerdì, 30 novembre 2018, 11:25

"Sui possibili disagi che si potrebbero creare sulla linea ferroviaria Lucca-Viareggio, soggetta a lavori da gennaio - affermano Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e commissario provinciale della Lega - siamo già intervenuti a suo tempo, auspicando che si adottino soluzioni tali da limitare il più possibile i disagi ai pendolari, ma sinceramente, ora rimaniamo interdetti sul fatto che il Presidente della Commissione Trasporti, Stefano Baccelli, debba addirittura interrogare la sua Giunta per conoscere i dettagli di questa operazione di consolidamento strutturale della galleria Ceracci, con particolare riferimento a quali e quanti saranno i bus sostitutivi."



"Ma come-precisano gli esponenti leghisti-non poteva fare una telefonata chiarificatrice con l'Assessore Ceccarelli? Forse aveva perso il suo numero di cellulare e quindi ha pensato bene di scrivergli una letterina(visto il periodo, come se fosse diretta a Babbo Natale?)"



"Possibile-insistono Montemagni e Recaldin-che, da parte di un esponente della maggioranza, si debba addirittura redigere un atto ufficiale per chiedere lumi sulle conseguenze dei lavori?"



"Tutte domande per noi lecite-insistono i rappresentanti del Carroccio-che evidenziano una certa diffidenza fra appartenenti ad uno stesso partito(il PD), preferendo, quindi, avere una nota di risposta ufficiale, invece che basarsi su un contatto magari ufficioso, ma più normale fra esponenti di uno stesso schieramento politico."



"A parte, comunque, la sortita del Consigliere Baccelli-concludono Elisa Montemagni ed Andrea Recaldin-ribadiamo la nostra massima attenzione sulla problematica, pronti, come opposizione, a pungolare chi di dovere, qualora i citati lavori sforassero i sei mesi previsti(periodo già abbastanza lungo), mettendo ulteriormente in crisi chi è solitamente utente di questa linea."