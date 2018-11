Montemagni-Simonini: "I mille problemi del Paladini"

giovedì, 22 novembre 2018, 15:27

"Già da tempo, purtroppo, anche a seguito di un nostro sopralluogo - affermano amareggiati Elisa Montemagni e Simone Simonini, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e consigliere provinciale della Lega - avevamo intuito che l'attuale anno scolastico sarebbe stato una continua corsa ad ostacoli per gli studenti del Paladini di Lucca."

"Costretti a studiare, tra l'altro per un tempo non definito - proseguono i consiglieri - in poco funzionali container, i ragazzi sono alle prese con mille problemi quotidiani."

"Non ultima e visto il periodo meno importante criticità - precisano gli esponenti leghisti - quella inerente alla mancanza di riscaldamento delle aule che costringe gli studenti a stare in classe con cappotti e giubbotti."

"Una situazione inaccettabile - sottolineano Montemagni e Simonini - che ha un solo colpevole, ovvero la Provincia, campione di promesse non mantenute."

"E' assurdo - insistono i rappresentanti del Carroccio - che nel 2018 si debba ancora fare i conti con tali problematiche che, ovviamente, non permettono lo svolgimento di una regolare attività didattica."

"Non possiamo, quindi, che appoggiare convintamente - concludono Elisa Montemagni e Simone Simonini - le giuste rimostranze di chi frequenta il Paladini, abbandonato a se stesso in una lotta che, giorno dopo giorno, appare sempre più contro i mulini a vento..."