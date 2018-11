Nora Spirali, Regione e istituzioni chiedono il ritiro dei licenziamenti

Altre notizie brevi

giovedì, 8 novembre 2018, 19:37

A Marlia, si rinnova anche quest’anno il tradizionale appuntamento con la castagna. Questa domenica 11 novembre dalle ore 14:30 presso la chiesa di S. Martino in Ducentola, situata nell’omonima via S. Martino, la parrocchia di S.

giovedì, 8 novembre 2018, 17:26

Approda anche all'auditorium di Porcari (sabato 10 novembre alle 21) "Giacomo Puccini, ultimo atto", liberamente tratto dalla miniserie Rai di Giorgio Capitani. Si tratta del remake teatrale che fa rivivere sulla scena il maestro lucchese mostrandolo nelle sue debolezze di grande genio.

giovedì, 8 novembre 2018, 16:28

La Confartigianato Imprese di Lucca organizza sabato 10 novembre dalle ore 9.30 e per tutta la mattina, un Open Day presso la sede di Lucca, in Viale Castracani trav. IV n. 84 per celebrare il suo 70° anniversario.

giovedì, 8 novembre 2018, 15:55

Nell'ambito della rassegna 'I Misteri della Mente' promossa dal Comune e dall' Associazione Archeosofica sabato 10 novembre, alle ore 18, al polo culturale Artémisia di Tassignano si terrà la conferenza "I Sogni" a cura di Massimiliano Galastri, psicologo e ricercatore.

giovedì, 8 novembre 2018, 12:55

Nonunadimeno Lucca annuncia che scenderà in piazza sabato 10 novembre. Il presidio si terrà in Piazza San Michele dalle 16 alle 19."In un momento nel quale la libertà e il diritto all’autodeterminazione delle donne sono costantemente messi in discussione - dichiara Nonunadimeno Lucca -, il disegno di legge proposto dal...

giovedì, 8 novembre 2018, 12:35

Nuovo appuntamento per i più piccoli e le famiglie al Puccini Museum - Casa natale di Giacomo Puccini in programma domenica 11 novembre alle 15:30, il tema del laboratorio è Il Museo che vorrei.

giovedì, 8 novembre 2018, 11:18

Centri per l'impiego: in Toscana 101 lavoratori che erano precari saranno stabilizzati dalla Regione, come prevede un decreto varato da Arti (Agenziaregionale Toscana impiego). Le prime chiamate partiranno già in questi giorni, entro l'anno si completeranno tutte le stabilizzazioni (54 a Firenze, 7 a Massa, una a Lucca, 39 a Pistoia).

giovedì, 8 novembre 2018, 09:38

Espongono presso Mobilcasa in via della Zecca n69 Andrea Madaro con le sue fotografie Urban dal 17 novembre al 2 dicembre. Claudia Merichi con l'esposizione L'artista di creta. Da vedere ad ingresso libero in occasione del Circuito Off 2018 (sesta edizione).

giovedì, 8 novembre 2018, 00:10

Un italiano del '64, già conosciuto alle forze del ordine, è stato arrestato ieri sera dalle Volanti della Questura per aver rubato diversi prodotti in un noto esercizio commerciale lucchese. La vigilanza del supermercato lo aveva notato aggirarsi tra gli scaffali e nascondere i prodotti all'interno di una borsa.

mercoledì, 7 novembre 2018, 17:28

La consigliera comunale Silvia Del Greco ha lanciato qualche giorno fa, insieme ai consiglieri Jacopo Massagli e Francesco Lucarini, la raccolta firme sulla proposta di legge d'iniziativa popolare di 'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia autonoma con voto, nei curricula scolastici di ogni ordine e grado'.