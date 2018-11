Nuove asfaltature: mercoledì 21 e giovedì 22 novembre restringimento carreggiata della via Romana ad Antraccoli

martedì, 20 novembre 2018, 15:42

Nelle giornate di domani, mercoledì 21 e giovedì 22 si svolgeranno importanti lavori di rifacimento degli asfalti sulla via Romana ad Antraccoli e in particolare fra via dei Pini e via per Picciorana. In tale tratto dalle ore dalle 8.30 alle 18.00, in corrispondenza del cantiere, ci sarà un restringimento della carreggiata e sarà istituito un senso unico alternato.