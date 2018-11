Nuvenia si schiera contro la violenza sulle donne

sabato, 24 novembre 2018, 08:50

Nuvenia aderisce per la prima volta al progetto Discovery for Good, l’iniziativa di corporate social responsibility di Discovery per sensibilizzare l’opinione pubblica e dare un contributo concreto al miglioramento di una società aperta e totalmente priva di discriminazioni.

Il 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Nuvenia rinuncerà ad alcuni spazi pubblicitari a favore della messa in onda delle clip realizzate per dar voce all’iniziativa declinata su due dei canali di punta di Discovery - Real Time e DMAX.

Real Time per l’occasione trasmetterà al posto di promo e spot, testimonianze di donne vittime di violenza, brevi racconti tratti da testimonianze reali e interpretate da attrici.

DMAX, il canale maschile del gruppo Discovery, per la prima volta anche scende in campo al fianco delle donne, con un’iniziativa che coinvolgerà in prima persona gli atleti della Nazionale Italiana Rugby, grazie alla collaborazione con Federazione Italiana Rugby.

Il 24 novembre, giorno del match con i temutissimi All Blacks, alcuni atleti scenderanno in campo nel riscaldamento pre-partita indossando delle magliette con dei numeri insoliti come “6,788, 31,5 o 62,7”. Numeri che in realtà sono legati al fenomeno della violenza sulle donne in Italia.

Tutte le iniziative per il 25 novembre avranno un unico hashtag: #VoceAlleDonne. Partner dell’intero progetto è Action Aid.