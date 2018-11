Open day sulla terza età al Cohousing del Moro a Lucca

venerdì, 16 novembre 2018, 14:48

E' incentrato sul benessere del cervello, sull'allenamento delle sue capacità e sulle possibilità di farlo invecchiare meno rapidamente, l'incontro in programma martedì 20 novembre, alle 16, al Cohousing Del Moro, al n. 3 dell'omonima via del centro storico di Lucca.

Un Open day aperto non solo agli ospiti della residenza per anziani autosufficienti gestita dalla Fondazione Casa Lucca, ma anche a coloro che sono interessati alla tematica.

Un argomento che sarà approfondito dal geriatra dottor Corrado Guidi e dalla dott.ssa Manuela Ceragioli (educatrice professionale) che spiegheranno i metodi di allenamento del cervello umano attraverso l'uso quotidiano delle capacità cognitive. Il cervello, come ogni altro organo, muscolo o lembo di pelle del corpo umano, infatti, è destinato progressivamente ad invecchiare. Questo processo da un lato inevitabile si consuma per ciascuno a ritmi diversi: talvolta, purtroppo, il decadimento avviene in modo grave e irreversibile. Ecco che esistono metodi per allenarlo, mantenere giovane la memoria attraverso attività anche piacevoli che aiutano a tenere sveglia la mente rallentando l'invecchiamento.

L'incontro con i medici – al quale interverrà anche l'assessore alle politiche sociali e abitative del Comune di Lucca Lucia Del Chiaro – sarà inoltre anche l'occasione per presentare agli intervenuti l'attività del Co-housing del Moro e visitarne la sede aperta dall'inizio del 2015. Un progetto – si ricorda - nato dalla collaborazione tra Fondazione Casa Lucca e Arciconfraternita della Misericordia di Lucca, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, che sostiene una nuova forma di residenza riservata agli anziani, caratterizzata da elementi di grande novità per il territorio quali la co-abitazione e la possibilità di condivisione di spazi e servizi, oltre alle iniziative che di socializzazione che vengono organizzate.

Per informazioni 345 5012685.