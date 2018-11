Opportunità per i soci dei Consorzi Forestali

Altre notizie brevi

sabato, 3 novembre 2018, 19:44

Domenica 4 novembre alle ore 16, all'Area Performance del padiglione Carducci, prende il via l'asta di beneficenza, che mette in palio ai migliori offerenti le opere originali, realizzate dagli artisti presenti in fiera, nel corso di questi 5 giorni di festival.Questa edizione segna i 20 anni dell'Area Performance che per...

sabato, 3 novembre 2018, 19:19

All'ex Cavallerizza ultimo giorno dedicato al grande videogaming. Nel prestigioso edificio storico, interamente presidiato da TIM, main sponsor di Lucca Comics & Games 2018, si tiene l'ultima giornata di sfide per il torneo di TIM Asphalt 9: Legends.

sabato, 3 novembre 2018, 16:45

I consiglieri comunali del Pd e della lista civica Viviamo Altopascio replicano al comunicato dei consiglieri di minoranza del gruppo Lega Nord:

sabato, 3 novembre 2018, 14:37

Forza Italia serra le fila, il coordinatore provinciale Marchetti annuncia: «Simone Tartarini nuovo coordinatore comunale a Pietrasanta Per la Versilia Storica delega ad Adamo Bernardi, membro del coordinamento provinciale». Marchetti e il senatore Mallegni: «A entrambi i migliori auguri di buon lavoro».

sabato, 3 novembre 2018, 14:30

Gambiano con permesso umanitario sorpreso a spacciare, Lega: "Il sistema dell'accoglienza del Pd ha accolto solo delinquenti e arricchito le cooperative rosse". "Non che ce ne fosse bisogno - dichiara Andrea Recaldin commissario Lega provincia di Lucca - ma quanto successo ai Lucca Comics è un'ulteriore prova di quanto sia...

sabato, 3 novembre 2018, 14:12

In occasione dei comics Aeliante, Amani Nyayo, Chiesa Valdese, Conpartecipo, Emergency Lucca, Osservatorio per la pace Capannori, ed altre associazioni hanno promosso un presidio dalle 9,00 alle 11,00 di fronte alla stazione per esporre lo striscione realizzato in occasione del G7 dello scorso anno con la scritta "NON MURI MA PONTI".

sabato, 3 novembre 2018, 14:11

Da lunedì 5 a venerdì 17 novembre al museo Athena in via Carlo Piaggia a Capannori sarà allestita la mostra fotografico-documentaria "Capannori e la grande guerra". L'esposizione, promossa dall'associazione culturale Ponte in collaborazione con il Comune di Capannori, sarà ufficialmente inaugurata lunedì 5 alle ore 18.

sabato, 3 novembre 2018, 14:07

In un'epoca in cui popoli e culture sono sempre più interconnessi il vero nemico è la paura che nasce dall'ignoranza. Cosa sappiamo noi delle altre culture?

sabato, 3 novembre 2018, 10:12

Francesco Fagni e Simone Marconi del Gruppo Lega Altopascio criticano il primo cittadino Sara D'Ambrosio dopo l'intervento fatto nell'ampia discussione sugli assi viari."La D'Ambrosio si sveglia dal sonno! - attaccano i due - Al sindaco di Altopascio piace andare sui giornali, e questo lo sappiamo bene, ma anche in questo...

sabato, 3 novembre 2018, 09:42

Circuito Off 2018. Appuntamento per gli amanti della fotografia dal 17 novembre al 2 dicembre nel centro storico. Farà da vetrina alla sesta edizione di fotografie in mostra in alberghi, ristoranti, bar, alberghi, studi d'Arte e gallerie.