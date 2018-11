Oro rubato, Lega: "Grazie alle forze dell'ordine"

Altre notizie brevi

martedì, 27 novembre 2018, 14:53

"Un plauso alle forze dell’ordine e agli investigatori attivi nell’operazione Oro Forte, che ha condotto oggi all’esecuzione di 33 misure cautelari e che vede coinvolti 44 indagati in presunte attività di furto, ricettazione, riciclaggio che pare avessero come punto di snodo esercizi ‘compro oro’ di Viareggio e Pietrasanta.

martedì, 27 novembre 2018, 13:57

In pagamento il bonus pari al 70 per cento della retta versata dalle famiglie dei bambini che nell'anno educativo 2017-2018 hanno frequentato gli asili nido comunali e i nidi privati autorizzati e accreditati frequentati attraverso i buoni servizio regionali.

martedì, 27 novembre 2018, 13:56

Prenderà il via giovedì 29 novembre al nido d'infanzia comunale "Il Grillo Parlante' di Capannori il ciclo di incontri esperienziali "Genitori in costruzione 3.0' incentrato su tematiche educative sull'infanzia e sull'adolescenza. Obiettivo dell'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Il Castello, il consorzio Zenit, le associazioni Paideia,...

martedì, 27 novembre 2018, 12:38

Sarà presentato a Lucca giovedì 29 novembre alle ore 17.30 nell’auditorium della Fondazione Banca del Monte in piazza S. Martino il libro «Gridare il Vangelo con tutta la vita: omelie domenicali e festive Anno C» (Edizioni La Collina). Raccoglie la trascrizione delle registrazioni delle omelie pronunciate negli ultimi anni da fr.

martedì, 27 novembre 2018, 12:12

Iniziativa organizzata presso il Polo Tecnologico di Segromigno in Monte, via Nuova 44 , sabato 1 dicembre a partire dalle ore 15.00. Nel periodo dello sfrenato shopping natalizio, il Centro Ricerca Rifiuti Zero invita tutti alla #MakeSomethingWeek!

martedì, 27 novembre 2018, 11:21

A due mesi dell'incendio che ha devastato i Monti Pisani il 24 settembre, il progetto di Fai -Fondo Ambiente Italia, nella sua 9° edizione de «I luoghi del cuore», vede la riqualificazione dei nostri boschi in terza posizione nella classifica per ottenere i 400 mila euro messi a disposizione.

martedì, 27 novembre 2018, 10:37

Continuano senza sosta i furti perpetrati a Lucca e nella Piana ai danni di commercianti e di cittadini che vedono di continuo violata la loro intimità familiare. "E' un vero e proprio assalto questo" - dichiara Andrea Recaldin, Commissario provinciale della Lega - "e quanto sta accadendo non ci meraviglia...

lunedì, 26 novembre 2018, 19:15

E' con grande piacere che vi invitiamo giovedì 29 alle 21 a Colognora di Pescaglia, dove nella sala convegni del “Museo del castagno” sarà proiettato il documentario Puccini, luoghi e suggestioni (con ingressi libero), per commemorare e ricordare il grande Maestro lucchese nel giorno della sua morte.

lunedì, 26 novembre 2018, 19:10

Ribadita dalla proprietà della Spirale la decisione di chiudere il sito di Monsagrati (Lu) e di non ritirare la procedura di licenziamento per i 38 lavoratori. Allo stesso tempo la proprietà valuterà se accettare, o meno, la possibilità di accedere alla cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività ed ha...

lunedì, 26 novembre 2018, 17:30

Dopo le attività di controllo e monitoraggio svolte su una porzione del muro di sostegno del cimitero della Cappella Alta che mostra segnali di cedimento, a seguito dei sopralluoghi del 25 ottobre e del 22 novembre, il Comune ha predisposto un'ordinanza per vietare l'accesso nella zona che presenta criticità a...